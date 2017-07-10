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10 Temmuz 2017 15:02

AK Parti Konya İl Teşkilatı 15 Temmuz’da Mevlana Meydanında

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Mevlana Meydanında bir günlük nöbet tutacaklarını söyledi.

AK Parti Konya İl Teşkilatı 15 Temmuz’da Mevlana Meydanında

10 Temmuz 2017 15:02


AK Parti Konya İl Başkanlığı 15 Temmuz’un yıldönümü yaklaşırken yapılacak etkinlikler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.


Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Musa Arat, 15 Temmuz darbe kalkışmasında şehitlerin, gazi olanların ödediği bedelin Cumartesi günü bir yılı dolacağını hatırlatarak, “Bizde, AK Parti Genel Merkezimizin hazırlamış olduğu program çerçevesinde Konya’da 15 Temmuz’da şehit ve gazi olanları anacağız. Yer Mevlana Meydanı olacak. O gün bir günlük nöbet tutacağız. Artık bir devlet programı haline geldi ve Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştirilecek bu program. Dolayısıyla ev sahibi illerin Valilikleri olacak. Aynı zamanda ilçelerde de anma törenleri olacak. 15 Temmuz gecesini 16 Temmuz’a bağlayan sabah namazına kadar anma programları devam edecek. Yine ilçelerde de bir yıl önce nerede demokrasi nöbetler tutulmuşsa o meydanlarda bu anma programları gerçekleştirilecek. Konyamızı, Konyalıyı ve bütün siyasi partileri, dernekleri, vakıfları, sivil toplum kuruluşlarını Mevlana Meydanına davet ediyorum” dedi.


AK Parti Konya il teşkilatı olarak darbe teşebbüsü yaşanmadan FETÖ ile mücadele için bir takip heyeti kurduklarını ifade eden Arat, “Bu takip heyetinde 3 Milletvekilimiz, merkez ilçelerden belediye meclis üyesinden birer adet, 3 tane de il başkan yardımcısı o süreçte özellikle kayyum atanan adı o dönemde paralel olan kuruluşların yönetimini takip etmek üzere bir heyet ve ekip kurmuştuk. Bu heyet sürecin sonrasında çok hazırlıklı yakalandı. Konya olarak belki de Türkiye’ye model olduk, örnek olduk bu anlamda. FETÖ’nün gerek Konya’daki yerleşimi noktasında kolluk kuvvetlerimizin ve adli makamların takibinde ve onların verimli çalışması noktasında gerekse hakkın ve hukukun tecellisi mağduriyetlerin önlenmesi ve gizli kalmış olanların ortaya çıkarılması adına bu heyet son derece verimli çalışmalar yaptı. Bunun içeriğini ilgililere paylaştık, paylaşmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.




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