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31 Mayıs 2018 17:19

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Ali Sürücü seçim çalışmalarını sürdürdü

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Ali Sürücü seçim çalışmaları kapsamında, Matbaacılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Ali Sürücü seçim çalışmalarını sürdürdü

31 Mayıs 2018 17:19


AK Parti Konya 27. Dönem Milletvekili Adayı Ali Sürücü, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için çalışmalarına devam etti. Matbaacılar Sitesinde esnafla bir araya gelen Sürücü, esnafı 2 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Konya Mitingine davet etti.


Milletvekili adayı Ali Sürücü, “Karatay ilçe teşkilatımızın yaptığı programla, SKM’ de son şekli verilen program çerçevesinde matbaacılar içerisinde ki esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Tepkiler gayet olumlu. Çalışmalarımız bereketli gidiyor inşallah. Uğramadık bir kapı bırakmadık, sıkmadık bir el bırakmadan devam ediyoruz. Gerek teşkilatımızın çalışmaları doğrultusunda meclisimizin çalışmaları doğrultusunda yapılan işler yine vatandaşımıza anlatmak, onların dertlerini dinlemek hep devam edecek” ifadelerini kullandı.




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