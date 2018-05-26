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26 Mayıs 2018 16:42

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mehmet Akif Yılmaz seçim çalışmalarını sürdürdü

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mehmet Akif Yılmaz, 24 Haziran seçimleri kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek destek istedi.

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mehmet Akif Yılmaz seçim çalışmalarını sürdürdü

26 Mayıs 2018 16:42


Merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesinde bulanan vatandaşları ve esnafı ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mehmet Akif Yılmaz, vatandaşın seçime yönelik büyük bir teveccühünün olduğunu söyledi. Yılmaz, “24 Haziran seçimlerinin önemini anlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyoruz. Şu ana kadar izlenimlerimiz, vatandaşımızın büyük bir teveccühü var. Seçimin önemini vatandaşımız bizden daha iyi anlamış bir durumda. Gerek Cumhurbaşkanlığı seçimi gerek parlamento seçiminin birbiri ile bir bütün olduğunu ve bu seçimde iki oy pusulası olacağını bunun da Cumhurbaşkanımızın daha iyi hizmet edebilmesi için parlamentodaki sayının da çok fazla olması gerektiğini ve bir bütün halinde bu destekle birlikte Türkiye’nin yeni dönem sistemine güçlü cumhurbaşkanı güçlü parlamento mantığıyla güçlü hizmetler yapacağını şahit olmuş olduk. Bu vesile ile arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Önümüzdeki hafta 2 Haziran Cumartesi günü saat 14.30’da Kılıçarslan Meydanında Cumhurbaşkanımızı misafir edeceğiz. Vatandaşımızı da davetimizi yapıyoruz. Vatandaşımızın teveccühü bizi mutlu etti. Bu sürecin bundan sonra daha güzel olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.


24 Haziran seçimleri ile Türkiye’nin üzerinde oynanan oyunların son bulacağını ifade eden Yılmaz, “Türkiye’nin hızlı karar alacağı sadece Türkiye’de değil dünyadaki mazlumların ümidi olan Türkiye’nin başta Kudüs olmak üzere dünya mazlumlarına sahip çıkacağına şahit olmuş olduk. Seçimlerimizin ülkemiz için birlik beraberliğe vesile olmasını Konyamız içinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz ”ifadelerini kullandı.


Milletvekili adayı Mehmet Akif Yılmaz’a esnaf ve vatandaş ziyaretinde AK Parti Meram İlçe Teşkilatı, İl Belediye Meclisi üyeleri ve il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.




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