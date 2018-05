Dr. Hacı Ahmet Özdemir, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için çalışmalarına devam etti. Konya Numune Hastanesinde hastaları ziyaret ederek çalışmalarına başlayan Özdemir, CHP’nin Konya’dan 1. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Abdullatif Şener’i eleştirdi.

Konya Numune Hastanesinde hastaları ziyaret ederek çalışmalarına başlayan AK Parti Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, CHP’nin Konya’dan 1. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Abdullatif Şener’i eleştirdi. Özdemir, “Ben Konyalıdan şunu bekliyorum: şu ana kadar bize büyük oranda destek verdiniz. Şu anda AK Parti tarihinin Konya’daki oy rekorunu kırdı. Her iki Konyalıdan birisi değil her dört Konyalıdan üçü bize destek verir durumdadır. Bu desteğin artarak devam etmesini istiyoruz. İthal milletvekillerine lütfen dikkat edin. Cumhuriyet Halk Partisinin bizim bıraktığımız, zamanında bakanlığımızı yapmış omuz omuza yürüdüğümüz ama bize ihanet ederek başka kulvarlarda koşmaya başlayan birisini kendisine can simidi, kurtarma simidi, kurtarıcı bir rolle getirip 1. sıraya koymasının ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde tepki doğurmasını bekliyorum. En azından bu defa o kemikleşmiş ideolojik yapıyı kırarak AK Partinin icraatlarını görüp, AK Partinin çırpınışlarını görüyorlar, AK Partinin gayretini görüyorlar” dedi.

“Bu ideolojik takıntınızı kırın”

24 Haziran seçimleri için CHP seçmeninden oy isteyen milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, “Kıymetli CHP’li seçmenimiz lütfen bu defa bize oy verin. Bu ideolojik takıntınızı kırın. Sizler emperyalizme karşı olduğunuzu söylüyorsunuz. Emperyalizme karşı bugün mücadele eden tek lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sizin söylemlerinizi ön plana çıkaran Recep Tayyip Erdoğan ve bu politikaları icra eden parti eden AK Partiye gelmenin vaktidir. Vakit Türkiye vaktidir, vakit Konya vaktidir” şeklinde konuştu.

24 Haziran seçimleri için parti değişikliği yapan milletvekilleri ile ilgili de konuşan Özdemir, “MHP’den ayrılarak, diğer partiden ayrılarak İYİ Parti adıyla kurulan İP’e giden arkadaşlarımıza da diyorum. İnsaf, vicdan. Pensilvanyanın temsilcisi olan, dış güçlerin temsilcisi olan ve onların söylemleriyle hareket eden partinin peşinden gitmek Konyalı için yakışmaz. Onları da AK Parti’ye davet ediyoruz. Ve bu defa biz AK Partinin Konya’da 15 vekilliğin tamamını alarak 15’te 15 desteğiniz ile 15’te 15 yaparak meclise gitmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Adayı Hacı Ahmet Özdemir’e hastane ziyaretinde AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri de eşlik etti.