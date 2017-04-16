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16 Nisan 2017 15:07

AK Parti Konya milletvekilleri halk oylamasında oylarını kullandı

AK Parti Konya Milletvekilleri Halk Oylamasında oylarını kullandı.

AK Parti Konya milletvekilleri halk oylamasında oylarını kullandı

16 Nisan 2017 15:07


AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, oyunu Şehit Ufuk Baysan Anadolu Lisesi’nde 2404 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanan Leyla Şahin Usta, “İstikrarlı bir Türkiye İçin bu referandum yükseliştir” dedi.


AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de, oyunu Hasan Sert İlköğretim Okulu’nda 2254 nolu sandıkta kullandı. Milletvekili Özdemir, “Bu referandum ülkemize mübarek olsun” diye konuştu.


AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan ise, oyunu Erenköy Zeki Altındağ Ortaokulu’nda 2220 nolu sandıkta kullandı. Erdoğan “Bu referandumu Allah bereket eylesin” ifadelerini kullandı.


AK Parti Konya Milletvekili Ömer Ünal, oyunu Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 1031 nolu sandıkta, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Bozkır ilçesi Merkez Cumhuriyet Ortaokulu’nda 1010 nolu sandıkta ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı da oyunu Kulu Tavşançalı Yüzüncü Yıl İlkokulu’nda kullandı.




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