AK Parti Konya Teşkilatı seçim çalışmalarına başladı

Dönem Milletvekili seçimi hazırlıklarına başladı. İl Başkanı Hasan Angı, “Dokunmadık kimseyi bırakmadığımız, çalmadığımız kapının kalmadığı bir dönemi yürüteceğiz” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı seçim çalışmaları kapsamında 27. Dönem Milletvekili Adayları Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet Özdemir, Gülay Samancı, Abdullah Ağralı, Selman Özboyacı, Halil Etyemez, Ali Sürücü, Mehmet Akif Yılmaz, Zerrin Özel ve Muhammed Zeren ile Selçuklu, Karatay, Meram ilçe teşkilatlarına ziyarette bulunarak partililerle istişarelerde bulundu. Ziyaretlerde konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 24 Haziran seçimlerinin hem Konya hem de Türkiye’ye hayırlar getirmesini dileyerek, “Merkez ilçe teşkilatlarımızı ziyaret ediyoruz. Hem bir selam vermek hem de halleşmek adına. Bu seçimlerin erkene alınmış olması ve sürecin de süratle yürütülüyor olması öneminin ne kadar ortada olduğunun göstergesidir. Normalde 2019 yılının Mart ayında yerel seçimler ve son baharında da genel seçimleri beklediğimiz bir dönemi ani olarak bir erken seçime doğru yol aldık. Takvim ilerledi, nihayetinde 233 adayımızın 15 tanesi listelerde yerini almış oldu ve şehrimizi 27. Dönemde temsil edecekler. Cenab-ı Haktan kendilerine kolaylıklar diliyoruz” dedi.

“Dokunmadık kimseyi bırakmadığımız, çalmadığımız kapının kalmadığı bir dönemi yürüteceğiz”

Başkan Angı, şöyle devam etti: "Teşkilatlar olarak hep birlikte en iyi çalışmayı ortaya koymak durumundayız. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ara kademelerimiz, mahalli yönetimler ve sandık kurullarımızla beraber dokunmadık kimseyi bırakmadığımız, çalmadığımız kapının kalmadığı bir dönemi yürüteceğiz. Sosyal medya ayağıyla ulaşmamız gereken kitlelere en etkili şekilde ulaşmak, klasik seçim çalışmalarının gerektiği çalışmaları yürütmek... Ve dolayısıyla da 24 Haziran’a geldiğimiz anda şunu niye eksik yapmıştık diyeceğimiz bir hal değil, her şeyi tam yapmış olmanın huzuruyla artık tercihin millette olduğu, sandıktan çıkan sonuca da hep birlikte saygı duyacağımız bir dönemin öncesini yaşıyoruz.”

İl Başkanı Hasan Angı, “15 milletvekili adayımızın tamamını milletvekili olarak Ankara’ya göndermek hepimizin heyecanı. Bu azimle yola çıktık ve bu çabayı göstereceğiz” ifadelerini kullandı. Ziyaretlerde AK Parti Konya Milletvekili adayları da değerlendirmelerde bulundu.