AK Parti Konya’da 6. Olağan İlçe Kongreleri başlıyor

Temayül ve istişare süreçleri tamamlanan ilçelerin kongreleri bu hafta sonu yapılacak.

Bu kapsamda Cumartesi günü Altınekin, Çeltik, Doğanhisar, Karapınar, Yunak ve Tuzlukçu; Pazar günü Bozkır ve Güneysınır; Pazartesi günü ise Taşkent İlçe Kongresi gerçekleştirilecek. Kongrelerin şölen havasında geçmesi için gerekli tüm hazırlığını yapan AK Parti Konya İl Başkanlığı, bölge ve ilçe koordinatörlerine son talimatlarını da yaptığı toplantıyla verdi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İl Başkanlığı Avukatlarının katılımıyla yapılan toplantıda ilçe kongreleri hazırlıkları görüşüldü. Toplantıda ayrıca AK Parti Konya İl Sekreterliği ve hukukçu katılımcılar kongrelerdeki süreç hakkında bilgilendirmede bulundu.

“Kongrelerimiz şölen havasında geçecek”

Süreci ve toplantıyı değerlendiren AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, il başkanlığı ile başlayan değişimi ilçelere de yayacaklarını, kongrelerin de şölen havasında geçmesini arzuladıklarının altını çizdi. Hasan Angı, “Kutlu yürüyüşün devamı olan 6. Olağan Kongre sürecini başlattık. Bölge ve İlçe Koordinatörlerimiz gerekli tüm hazırlıkları yapıyor. Cumartesi günü kongrelerimizi başlatıyoruz. Amacımız Aralık ayı bitmeden ilçe kongrelerini tamamlamak. İnşallah Konyamızın heyecan duyacağı yeni bir dönemi hep birlikte başlatmış oluyoruz. İnanıyoruz ki İl Başkanlığında başlayan değişim ve dönüşümün tüm ilçelerimizde de aşk ve şevkle yaşanacak. Tüm ilçe kongrelerimizin bir demokrasi şöleni havasında geçeceğine inanıyorum” dedi.

“Yürüyüşümüzün heyecanını hep birlikte hissetmeliyiz”

Bugüne kadar partide görev almış ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, sürecin bir bayrak yarışı olduğunun altını çizerek görev alacak tüm teşkilat mensuplarına da teşekkür etti. Angı, “Malumunuz bu bir bayrak yarışı. Dolayısıyla bazı ilçe başkanlarımızla yola devam edeceğiz, bazı ilçe başkanlarımız ise görevini ve bayrağını başka bir kardeşimize teslim etmiş olacak. Ben, bu vesileyle bugüne kadar partimiz için davamız için büyük fedakârlık yapan ve hizmetleri geçen tüm kardeşlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bu zorlu ve yeni dönemde görev alacak kardeşlerimize de Cenab-ı Hakk’tan üstün başarılar diliyoruz. Bu kutlu davada hep birlikte olmak önemli. Bu yürüyüşün heyecanını hep birlikte hissetmeliyiz. Bu çalışmanın şehrimiz ve ilçelerimiz için hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı