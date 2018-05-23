AK Parti Konya’da seçim çalışmalarına devam ediyor

Çalışmalar kapsamında AK Parti Konya Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili adayı Leyla Şahin Usta esnaf ziyaretlerinde bulunarak 24 Haziran seçimleri için destek istedi.

AK Parti İl Teşkilatı 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için sahada çalışmalarına başlarken, AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta çalışmalar kapsamında esnaf ziyaretleri yaptı, vatandaşlardan destek istedi. Usta’nın seçimler için destek istediği yaşlı bir kadın, 15 Temmuz’dan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her gün Fetih ve Yasin Suresi okuduğunu belirterek, destek vereceklerini ifade etti.

Milletvekili Usta, çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleriyle ilgili esnaf ziyaretlerindeyiz. Tabii Ramazan ayı, Ramazan ayının bereketi ve mübarekliğiyle birlikte vatandaşlarımızla iç içeyiz. Bizi her ne kadar zorlasa da bu dava için, ülkemiz için, vatanımız için, ziyaretlerimize başladık. Rabbim hepimizin yolunu açık eylesin, yardımcımız olsun. Cumhurbaşkanımızın seçimlerden Konya’dan en büyük desteği görmesi için bir vefa borcumuz var, bir Konya’nın gücü var. Konya bu davanın ilk temel taşlarından birisidir. Biz bu gücü göstermek için var gücümüzle çalışacağız ve en yüksek oy oranlarından birisiyle Konya’yı en iyi şekilde 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımıza teslim edeceğiz diye düşünüyorum. Allah’ın izniyle seçim çalışmalarımız boyunca vatandaşlarımızdan gelen talepleri, istekleri, sıkıntıları dinleyip bunları da çözmek için bu çalışmaları vesile kılacağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Biz en önemli şeyin sandığa gitmek, oyumuzu kullanmak ve vatandaşlık görevimiz olarak da vazifemizi yerine getirmek olduğunu hatırlatıyoruz" şeklinde konuştu.