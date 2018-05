Tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Artık bu küresel güçlerin baskılarına karşı bir an önce yeniden halkımızın huzuruna gitme ihtiyacı doğdu. Asrın seçimi diyoruz biz buna, aynı zamanda ilklerin de seçimi" dedi.

Mevlana Meydanı’nda düzenlenen aday tanıtım toplantısı AK Parti İl Başkanı Hasan Angı’nın konuşmasıyla başladı. İl Başkanı Angı, "24 Haziran seçim çalışmalarına Hazreti Mevlana’nın huzurunda duamızı edip mübarek Cuma gününde yola koyuluyoruz. Vakit Türkiye vakti, vakit Konya vakti. Adaylarımızı Konya’ya emanet ettiğimiz, Konya’yı da adaylarımıza emanet ettiğimiz bir seçim çalışmasını başlatmış bulunuyoruz. Cenab-ı Hak 24 Haziran seçimlerini şehrimiz adına, partimiz adına ve Konyamız adına hayırlı hizmetlere vesile kılacak gelişmeleri nasip etsin diyoruz. Türkiye’nin önemli bir sıçrama dönemine yol aldığımız 24 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanımızı seçeceğimiz hem de güçlü bir meclisin oluşması adına milletimizden destek isteyeceğimiz bu kadromuz Konya’mızı temsil noktasında hem tecrübeye sahip hem de gençliğin getirdiği dinamizme sahip. Geçmiş dönemde de görev yapmış arkadaşlarımız da bu dönem listeye girmiş arkadaşlarımızdan oluşan ekiple Konyamızın huzurundayız. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. 24 Haziran akşamında da inşallah 15 AK Parti milletvekili meclise göndermiş teşkilatlar olma hazzını yaşamak dileğiyle" dedi.

"Türkiye de bu küresel egemen güçlerin hedefleri arasında"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Hazreti Mevlana’ya dua ile başlatıp çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, bugüne kadar bu çalışmalarda emeği geçmiş bütün arkadaşlarına şükranlarını sundu. Sorgun, bölgenin bir ateş çemberinden geçmekte olduğunu ifade ederek, "Adeta küresel egemen güçler bölgemizi hallaç pamuğu gibi savurmak istiyor. Birçok devlet istikrarsızlaştırıldı, birçok bölge ülkesi, İslam ülkesi ne yazık ki parçalanmayla karşı karşıya kaldı. Egemen küresel güçler, bölgede bir dizayn yapmak istiyorlar. Bunu hepimiz her gün görüyoruz. Irak’ta, Suriye’de görüyoruz, Afganistan’da, Yemen’de, Libya’da görüyoruz. Bu bölgede güçlü bir devlet bırakmak istemiyorlar. Bu sebeple Türkiye de bu küresel egemen güçlerin hedefleri arasında. Bugüne kadar kendilerinin neredeyse emir eri gibi kullanmak istedikleri yönetimlere karşı dik duran, haksızlıklarını, zulümlerini yüzlerine haykırabilen, ‘Dünya beşten büyüktür’ diyebilen bir Türkiye ve bir lider elbette istemiyorlar. Bu sebeple Türkiye’yi de kuşatma altına almak istiyorlar. 17-25 Aralık bunun bir parçasıdır, gezi eylemleri, Kobani olayları bunun bir parçasıdır. Nihayet 15 Temmuz gecesi asrın ihaneti bunun bir parçasıdır ve içeriden genlerden kullanılarak, damardan girilerek yapılmak istenmiştir. Bütün bunlara karşı milletimiz dimdik ayakta durdu ve bunun en güzel şahidi işte bu Mevlana Meydanı’dır, bu meydanlarında tutulan nöbetlerdir" diye konuştu.

"Asrın seçimi diyoruz biz buna, aynı zamanda ilklerin de seçimi"

Türkiye’nin güçlü, istikrarlı bir yürütmeye, güçlü bir meclise ihtiyacı olduğunu ifade eden Sorgun, "Buradan yola çıkarak, ‘güçlü bir yasama, güçlü bir meclis, güçlü bir yönetim ve güçlü bir Türkiye’ diyerek, ‘Üçlü olsun, güçlü olsun’ diyerek yola çıktık ve 16 Nisan 2017 tarihinde halkımız artık vesayet sistemine son verip, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçme kararı aldı. O günden bu tarafa da bu anayasal değişikliğin gerekleri gün gün, adım adım hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisine getirildi. Artık bu küresel güçlerin baskılarına karşı bir an önce yeniden halkımızın huzuruna gitme ihtiyacı doğdu. Asrın seçimi diyoruz biz buna, aynı zamanda ilklerin de seçimi. İlklerin seçimi zira hem cumhurbaşkanını hem milletvekillerini aynı anda seçeceğiz. İlklerin seçimi, artık merdiven altlarında, kıyıda, köşede gizli saklı ittifaklar yok. Her şey milletimizin gözü önünde. AK Parti olarak seçim kararı alınır alınmaz çalışmalara başladık ve özellikle seçim işleri başkanı olarak bu çalışmaların organizesinde sorumluluk üstlendik. Çok büyük bir teveccüh. Tarihte bugüne kadar hiçbir siyasi partiye nasip olmamış, 7 bin 343 aday adayımız AK Parti’ye başvurdu. AK Parti her zaman ilklerin ve ilkelerin partisi olmuştur. AK Parti bu sayıyla hem Türkiye rekorunu hem kendi rekorunu kırmıştır. İnşallah bu sürecin milletimize memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, Konya’nın her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarına en güçlü desteği verdiğini kaydederek, 2 Haziran Cumartesi günü Konya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı mitingi yapacaklarını sözlerine ekledi.

“İddia eden iddiasının altında kalmıştır”

Bir gazetecinin Muharrem İnce’nin Fetullah Gülen’in Amerika’dan usulüne uygun istenmediği yönündeki iddiası ile ilgili soruyu cevaplandıran Ahmet Sorgun, "Yunus Emre’nin bir sözü var. ‘Dervişlik olsaydı bir taç ile hırka, ben dahi alırdım 30’a, 40’a’ diye. Yani siyaset laf ebeliği değildir. İddia eden iddiasını ispat etmek zorunda. Sayın Genel Başkanımız ona en güzel cevabını verdi. Dedi ki ‘Sen bu bilgiyi kimden aldın’. Eğer varsa böyle bir bilgin, git sor İstihbarat Teşkilatımıza, Adalet Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza. İddia eden iddiasının altında kalmıştır, lafügüzaftır" diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, İl Başkanı Hasan Angı, milletvekili adayları ve parti yöneticileri alandaki programın ardından çalışmalarına başladı. AK Parti Konya milletvekili adayları şu isimlerden oluşuyor:

1 - Ahmet Sorgun, 2 - Tahir Akyürek, 3 - Orhan Erdem, 4 - Leyla Şahin Usta, 5 - Ziya Altunyaldız, 6 - Hacı Ahmet Özdemir, 7 - Gülay Samancı, 8 - Abdullah Ağralı, 9 - Selman Özboyacı, 10 - Halil Etyemez, 11 - Ali Sürücü, 12 - Mehmet Akif Yılmaz, 13 - Zerrin Özel, 14 - Osman Seçgin, 15 - Muhammed Zeren.”

Tanıtım toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti milletvekilleri ve milletvekili adayları, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, parti teşkilatlarından yöneticiler ve çok sayıda partili katıldı.