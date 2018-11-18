AK Parti Konya'da temayül yoklaması gerçekleştirildi

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için temayül yoklaması Büyükşehir Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti büyük bir değişikliğe giderek 81 ilde temayül yoklamasını elektronik ortamda gerçekleştirdi. Elektronik temayül yoklamasında 3 bin 150 delege oy kullandı. Temayül programının açılışında konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “31 Mart 2019 Yerel seçimleri ile ilgili aday adayı müracaatlarından sonraki ikinci aşama olan temayül yoklamamızı teşkilat mensuplarımızın katılımları ile gerçekleştirdik. Kuruluşumuzdan bu güne kadar her seçim döneminde desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimiz inşallah 31 Mart'ta da tüm adaylarımızı yeniden destekleyecektir. Teşkilatlar olarak biz de bu süreci yönetiyoruz. Bu temayüle mahsus olarak bir takım yeniliklerimiz var. Bugün teşkilat mensuplarımız mevcut belediye başkanlarımız hakkında bir takım değerlendirmelerde bulunacak, aday adaylarımızla ilgili olarak da bir tercihte bulunacaklar. Burada yaptığımız çalışmalar elektronik ortamda anlık olarak Genel Merkezimize iletilecek. Gerçekleştirdiğimiz temayülün başta Partimiz olmak üzere ilçelerimize ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.

AK Parti'nin yine bir ilki gerçekleştirerek temayül yoklamasını 81 ilde elektronik ortamda gerçekleştirdiğini söyleyen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, “Temayüller AK Parti'nin Türkiye siyasetine kazandırdığı bir katkıdır. Adeta teşkilatlarımız her seçim öncesinde bir demokrasi şöleni içinde temayül yoklamalarını gerçekleştirmektedir. Temayül yoklamalarıyla teşkilat mensuplarımız hem mevcut belediye başkanlarını değerlendirirken aynı zamanda belediye başkanı olarak kimi görmek istediklerini aktarmaktadırlar. 31 Mart seçimleri için ilk defa elektronik temayül sistemine geçtik. Burada çipli kartlar vasıtasıyla değerli teşkilat mensuplarımız oy kabinlerine giderek oylarını kullanacaklardır. Sonuçlar anlık olarak Genel Merkezimize iletilmiş olacak. Bir diğer boyutuyla bu temayül çalışması son derece çevreci bir harekettir. Yüzlerce ağacın kesilmesi bu çalışma ile engellenmiş olacaktır. Elektronik Temayül uygulamasının önümüzdeki günlerde daha da geliştirerek kullanmak arzusu içindeyiz. Yapılacak tüm istişarelerin değerlendirmelerin, kullanılan oyların Konyamıza hayırlar getirmesini temenni ederim” diye konuştu.