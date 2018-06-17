AK Parti Konya’dan bin araçlık bayram konvoyu

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala seçim hazırlıklarına devam eden AK Parti Konya İl Teşkilatı, Konya’nın 31 ilçesinde vatandaşlara bayram ziyaretlerinde bulunmak amacıyla yola çıktı. Mevlana Kültür Merkezi’nde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri, 27. Dönem milletvekili adayları ve AK Parti il ve ilçelerinden gelen teşkilat üyelerinin bayramlaşması ile başlayan program daha sonra bin araçlık konvoyun ilçelere doğru yola çıkmasıyla devam etti.

Bayramlaşma konvoyuyla yola çıkmadan partililere seslenen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "24 Haziran’a yol aldığımız son haftasına girdiğimiz bu çalışmaları, bugün tüm Konya sathında tüm hemşehrilerimizle bayramlaşabilmek için birlikteyiz. Tüm ilçelerimizden gelen kardeşlerimizle birlikte birazdan yola revan olacağız. Gönüllerin lideri, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımızın yolunda, onunla yol arkadaşlığı yapan siz değerli dostlarıma bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. Yeni dönemde çok daha güçlü bir Türkiye’yi, çok daha güçlü bir hükumet sistemini, çok daha güçlü bir meclisi, çok daha güçlü bir Türkiye’yi kurmak adına hep birlikte koşuyoruz. Bugüne kadar 16 yılda Türkiye’de yapılmadıkları yapan, gerçekleştirdiği çalışmalarla hayallerin ötesine geçen, tüm özgürlük alanlarını gerçekleştirmiş her alanda büyük yatırımları hayata geçirmiş ve bundan aldığı cesaretle ‘yaparsa yine AK Parti yapar’ sloganıyla büyük projelerin büyük ustasıyla yola devam ediyoruz. Bu seçimler onun için önemli. Yedi düvel karşımıza çıksa da onların içerideki hain uzantıları meydan okumaya çalışsa da her türlü çamuru, iftirayı atmaya kalksa da millet nezdinde bunların hiçbir itibarı yok. Yeni dönem Konyamız yeni bir rekora imza atmalı. Bunun için sahalardayız. Bu şehrin insanları ilk günkü aşkla bu yolculukta desteklerini arttırarak devam ediyorlar. Diğer partilere baktığımız zaman adayların ne durumda olduğu, hiçbir projelerinin olmadığı, sadece ve sadece ’Recep Tayyip Erdoğan baştan gitsin de ülke ne olursa olsun, millet ne hale gelirse gelsin’ hiç umurlarında değil. Projelerin sahibi AK Parti. Yaptıklarının yapacaklarının referansı koyup büyük Türkiye hayalini ortaya koyan, bu şahlanış döneminde de bu yolda hep beraber yürüyoruz. Ben bugün yapacağımız sahadaki bayramlaşmanın, gönül dokunuşlarının bereketle neticelenmesini diliyorum. Sahada olacak tüm kardeşlerime Rabbim’den kolaylıklar diliyorum. Tüm adaylarımızla beraber bu çalışmalar yürüyecek. Vakit geç olsa da tüm ziyaretler yapılıncaya kadar sahadayız" dedi.

"Biz önümüze Recep Tayyip Erdoğan’ı, arkamıza milleti, yanımıza sizleri aldık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ise "Bizim için çalışmanın biri bittiği an diğeri başlar. Bayramın biri bittiği zaman diğer bayramın hazırlıkları başlar. Allah’ın izniyle bugün Ramazan Bayramı’nın son günündeyiz. İnşallah 24 Haziran bayramının çalışmaları hızla devam ediyor. Birilerinin bütün sermayesi son haftalarda iftiralar, çamur atmalar, karalamalar, yalanlar, dezenformasyonlar. Biz ise asla onların saptıklarına sapmayacağız. Asla onların yolundan gitmiyoruz. Biz yaptıklarımız ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Elhamdülillah onlar sadece seçimden seçime sahadalar. Bizler her zaman sahadayız bugün olduğu gibi. Hem kendimiz bizzat bedenlerimizle sahadayız hem kalbimizle sahadayız hem kalıbımızla sahadayız hem de hizmetlerimizle sahadayız. Allah sizden razı olsun. Son bir haftanın içerisindeyiz. En kritik zamandayız. İnşallah sonunu da başını nasıl düzgün başlatmışsak, bugüne kadar nasıl nezaketle, nezahetle, büyük bir olgunlukla, büyük bir gayretle getirmişsek son haftayı da Allah’ın İzniyle durmadan, gece gündüz demeden yolumuza devam edeceğiz. Başkaları ne yaparsa yapsın biz önümüze Recep Tayyip Erdoğan’ı, arkamıza milleti aldık yanımıza sizleri aldık. Durmak yok yola devam. Burası prensiplerin partisi, ilkelerin partisi. SKM’nin verdiği görev ne ise gece yarısı da olsa hangi saatte olsa onu tamamlamadan inşallah dönmeyeceğiz. Şimdi yola çıkacağız. Durmak yok yola devam. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun" şeklinde konuştu.

"Biz bir dava için bir kutlu yürüyüş için yollardayız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da çok yoğun bir Ramazan geçirdiklerini belirterek, "Sahurlara kadar Seçim Koordinasyon Merkezimizin programına uyarak gece gündüz demeden çalıştık. Şimdi de bir bayram günündeyiz. Adeta hep birlikte bayramı yeniden yaşıyoruz. Şimdi de tüm ilçelerimize bayramlaşmaya çıkacağız. Her an söylüyoruz biz bir dava için, bir kutlu yürüyüş için yollardayız ve seferden sorumluyuz, görevimizi yapmakla hükümlüyüz, zafer Allah’tandır. Onun da bize nasip edeceğine inancımız tam. Bu bayram gününde burada bulunmanız takdire şayan. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.