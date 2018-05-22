AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Şahin, ilçe yöneticileri ve gençlik kollarından oluşan heyet, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya makamında ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı’ya hayırlı olsun temennisinde bulunan heyet, yeni görevinde başarılarda diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu’da birlik ve beraberlik ruhunun ilçeye değer kattığını ifade etti. Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi’nin başarısında teşkilatımız arasındaki uyumun büyük payı var. Bu birliktelik Selçuklu’ya başarı ve hizmet olarak dönüyor. İnşallah yeni dönemde de teşkilatımızın tüm kademelerinde görev yapan arkadaşlarımızla birlikte güzel çalışmalara imza atacağız" dedi.

Selçuklu Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek projeleriyle AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini ortaya koyduğunu ifade eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de, "Uğur İbrahim Altay Başkanımızla başlayan hizmet yarışının Ahmet Pekyatırmacı Başkanımızla yine kaldığı yerden devam edeceğine olan inancımız tamdır. Tüm teşkilat üyeleri olarak başkanımızın yapacağı hayırlı hizmetlerde yanındayız. Allah utandırmasın, kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Selçuklu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Şahin de, "Selçuklu Belediyemizin gençlere ve gençlik faaliyetlerine her fırsatta destek verdiğini biliyoruz. Bizler de yeni dönemde Selçuklu Gençliği olarak Başkanımızla birlikte ele ele omuz omuza güzel işlere imza atmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Osman Şahin, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya içinde kaftan ve tuğranın yer aldığı tablo hediye etti.