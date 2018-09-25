AK Parti Selçuklu'da mahalle başkanları toplandı

AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı'nda görev yapan mahalle başkanları Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısı ile bir araya geldi. Mahallelere yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerin görüşüldüğü toplantıda yaklaşan yerel seçimler öncesinde Selçuklu'da yürütülecek çalışmalarla ilgili de istişarelerde bulunuldu.

“Başarımızın sırrı uyum içerisinde çalışmamızdan kaynaklanıyor”

Toplantıda konuşan AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer teşkilat ve belediye uyumunun kurumsal bir kimlik kazandığını ve başarının da buradan kaynaklandığını belirtti. Özer, “ Türkiye bir takım zorlu süreçlerden geçerek, sorunları aşarak büyüdü ve bu noktaya geldi. Sizler mahalle başkanlarımız olarak teşkilatımızın sahadaki en önemli unsuru olmaya devam edeceksiniz. İlçemizin, ilimizin hatta genel merkezimizin vatandaşımızla olan bağı ve iletişimimizi sağlayan en önemli mensupları olarak sizlerin desteği ve katkısıyla Selçuklu'da da yerel seçimden alnımızın akıyla çıkacağımıza inancımız tam. Selçuklu bu manadan teşkilat, belediye uyumunun en iyi yaşandığı bu iletişimin kurumsallaştığı, sahada da katkılarının alındığı bir ilçe olarak Konya'da örnek teşkil etmekte. Biz bugünlere birlik beraberlik içerisinde gösterdiğimiz gayret ile geldik hamdolsun. Biz Selçuklu'da çok önemli hizmetler ürettik çıtayı yükseğe taşıdık ve bunun gayreti içerisinde olduk. Önümüzdeki yerel seçim ve daha sonrasında da bir bütün olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Yerel seçimlerde en iyi sonucu almak için çalışacağız"

Mahalle Başkanları Buluşması'nın AK Parti belediyeciliğinin ve AK Parti yönetimlerinin güzel bir örneği olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İl Başkan Yardımcımız, İlçe Başkanımız, İlçe yönetim mensuplarımız, mahalle başkanlarımız ve başkan yardımcılarımız herkes burada ve hizmet için toplanmış bulunuyoruz. Konuşmamız gereken konular ne ise bunları birlikte dile getiriyor, istişare yoluyla çözümler üretiyoruz. Böyle bir camianın içerisinde olmak ayrı bir mutluluk. Bunun kadrini kıymetini iyi bilmek, şükrünü de yerine getirmek gerekiyor. Önümüzde bizim için önemli bir seçim süreci var. 2019 Mart Yerel Seçimleri büyük önem arz ediyor. Onun için çok çalışmamız, çok gayret etmemiz gerekiyor. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın" şeklinde konuştu.

Belediye hizmetlerinin tüm ilçe genelinde başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Başkan Pekyatırmacı, “Tüm hizmet planlamamızı verimlilik, tasarruf ve de yerli ve milli kaynaklarla yapmak üzerine gerçekleştiriyoruz. Şuanda devam eden pek çok yatırımımız var. Altyapıda, üst yapıda, sosyal, kültürel, spor ve eğitim alanında devam eden yatırımlarımız var. İnşallah bu yatırımları zamanında tamamlamak suretiyle halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.

“AK Parti'nin gücü gönül belediyeciliğinden geliyor"

Teşkilat üyesi mahalle başkanları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer ise, “Mahalle Başkanları olarak halk ile bire bir iletişim halinde olanlar sizlersiniz. Teşkilatlarımız, belediyelerimiz ve vatandaşlarımız arasında önemli bir köprü görevi görüyorsunuz. Bugüne kadar gösterdiğiniz gayretler mahallerimize hizmet olarak döndü.İnşallah bundan sonra da aynı uyum ile Selçuklu için güzel işlere imza atacağınıza olan inancım tam. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin gönül belediyeciliği ile ön plana çıkmış bir parti olduğunu belirten Sümer, sözlerini halka dokunan ve insanlarla iletişimine geçen anlayışın sürdürülmesi noktasında mahalle başkanlarına büyük görevler düştüğünü ifade ederek tamamladı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, AK Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ak Parti Selçuklu İlçe teşkilat yöneticileri ve mahalle başkanlarının yanı sıra, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları da katıldı.