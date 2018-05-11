TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, yaptığı açıklamada Konya’da Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile bir dizi program gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Öncelikle ülkemizin sanayi dokusuna yönelik her alanda tüm sektörlerde katma değerli alana dönüş, yüksek değerli ileri teknoloji alanına dönüş ile ilgili çalışmalarımız var. AR-GE merkezleri, tasarım merkezleri, inovasyon merkezleri, bilim merkezleri çalışmaları, yani Türkiye’nin üretim dokusunu katma değerli alana dönüştürme. Burada bir an önce birim başına ihracatın bedelinin arttırılması, yani 1 dolara ya da 5 dolara sattığımız bir ürünü 10 dolara, savunma sanayinde olduğu gibi, enerji alanında olduğu gibi, diğer makine endüstrisinde olduğu gibi katma değeri arttırarak birim başına ülkemizin kazancını arttırmak, buradan dış ticaret açığını düşürmek. Buradan tasarrufları ve yatırımları arttırarak ülkemizin 2017’de gerçekleştirmiş olduğu dünyadaki en yüksek büyüme oranlarını sürekli kalıcı ve devam ettirilebilir bir pozisyonda sürdürmek. Bu çalışmayı tüm ülkede yapıyoruz” dedi.

“Konya lojistik ve fuar merkezi haline geldi”

Altunyaldız, Konya’nın lojistik ve fuar merkezi haline geldiğini ifade ederek, "Bakanımızla birlikte gıda teknolojisini konuştuk, gıda endüstrisinin dönüşümünü konuştuk. Gıda sektöründen katılımcılar vardı ve bu kapsamda görüş ve düşünceler ortaya konuldu. Bu raporlanacak, önümüzdeki dönemde politikaya aktarılacak. Bunun yanında Konyamız da bir üretim merkezi olarak lojistik ve fuar merkezi. Bir şehir tüm alanlarıyla birlikte topyekun ayağa kalkıyorsa gerçekten katma değeri oluşturan, cazibe merkezi olan şehirdir. Konyamız böyle bir yükseliş içerisinde. Üretiyoruz, ihraç ediyoruz, bunun yanında lojistik ile dezavantajları avantaja dönüştürüyoruz. Lojistik merkezimiz ve Konya’daki üretimimiz ile Mersin’e ulaşmasına dönük yüksek hızlı tren çalışmalarımızın bütünü ile bir hususu daha ekliyoruz. Konya’nın bunların yanında bir fuar merkezi olması, dolayısıyla bütün bunların olması” şeklinde konuştu.

“160 milyar doları aşan ihracatımızın kısa dönemde 200-250 milyar doları aşacağına dair kanaatlerimiz yüksek”

Kısa zamanda ihracat oranının artacağını ifade eden Altunyaldız, “Makine fuarımızı Bakanımız Faruk Özlü ile açtık. Tüm oda başkanlarımız ve tüm Konya oradaydı. Bunun yanında yurt dışından çok katılımcı vardı. Bundan sonra 2 yılda bir yapılmasına yönelik bir karar alındı ve ülkemizde son derce önemli bir cazibe merkezi oluşmuş oluyor. Bu anlamda baktığımızda ülkemiz tüm endüstri alanlarında başta makine endüstrisi olmak üzere daha çok sermaye mallarının üretilmesi ve ihracatına dönük bir üretim içerisinde. Bunu ne kadar kısa sürede başardığımız takdirde çalışmalarımız bu yönde 160 milyar doları aşan ihracatımızın kısa dönemde 200 milyarı ve 250 milyar doları aşacağına dair kanaatlarımız yüksek. Bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz, reel büyüyen bir ülke”

Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada gelişen bir ülke olduğunu belirten Ziya Altunyaldız, bu büyümenin reel büyüme olduğunu vurguladı. Altunyaldız, “Ülkemiz yaptıkları ile bölgesinde ve dünyada gelişen bir ülke. Reel büyüyen bir ülke. Dolayısıyla buna teknolojiyi istediğimiz şekilde entegre ettiğimiz zaman, küresel pazarlara çok hızlı bir şekilde lojistik entegrasyon ile bağlandığımız zaman yükselişimizi, büyümemizi, istihdamımızı, ihracatımızı arttırarak emin adımlarla son 15 yıl içerisinde AK Parti iktidarlarımız döneminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemize kazandırdığımız tüm kazanımları arttırarak devam ettireceğiz. Milletimizin teveccühü ile yolumuza devam edeceğiz. Konyamızın önümüzdeki dönemde mevcut projeler ile ilgili gelişmeleri hem diğer projelerle birlikte Konyamızın lojistik merkezi olması yolundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.