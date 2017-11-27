AK Partili Kaleli, Konya ve ülke gündemini değerlendirdi

İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Pırıltı ve Sultan Tuba Erdinç Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli’ye basın toplantısında eşlik etti.

AK Parti olarak bugüne kadar önceliklerinin hep insan olduğunu ifade eden Kaleli, “O sebeple de geleceğimiz için ‘Durmak yok, yola devam’ diyoruz. 15 yıldır hükümetteyiz ve milletimizin hizmetkarı olarak, milletimize hizmet ediyoruz. Teşkilatlarımız kongrelerle yenilenmekte, yeniden büyük bir aşkla 2019 seçimlerine hazırlanmaktayız. Bizim davamız millet ve büyük Türkiye’dir. Bu uğurda hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremez. AK Parti, tarihi bir sorumlulukla dünyayı aydınlatan yüce bir medeniyetin günümüzdeki sancaktarlığını, hizmetkarlığını yapmaktadır. AK Parti, Türk milletinin binlerce yıldır kesintisiz şekilde süren devlet silsilesinin bugünkü adı olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak için gece gündüz çalışan bir partidir. Bizim başarılarımızın temelinde ise milletle kurduğumuz güçlü ilişki ve onlardan aldığımız büyük destek yatmaktadır” dedi.

“Mücadelemiz İstiklal ve İstikbal için devam edecektir”

Yargı ve emniyetteki yapılanmalarla Türkiye’nin dizayn edilmeye çalışıldığını kaydeden Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, “15 Temmuz darbe girişimi ile de bunu beceremediler. Liderimiz ile birlikte milletimiz bu yapılanlara karşı çıktı. Şimdilerde de siyasi ve ekonomik darbe yapmaya çalışıyorlar. Ekonomiyle, baskılarla, kriz senaryolarıyla bu milleti dize getireceklerini zannediyorlar. Hiç kimse boşuna heveslenmesin. İçte ve dışta Türkiye’nin gelişmesini istemeyenlere rağmen tekrar teşkilatımızın başına geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayet odakları ile mücadelemiz istiklal ve istikbal için devam edecektir. Milletimiz için mücadeleye devam edeceğiz. 2017 yılında yüzde 5’in üstünde bir büyüme sağlanmıştır. Bu büyüme oranları son derece memnun edici olmakla birlikte ayrıca yılın ikinci çeyreğinde ülkemizdeki yatırımların yüzde 9,5 artması geleceğe dair çok güçlü büyüme sinyalleri vermektedir. Konya da Türkiye’nin sanayi üretimine, ihracatına ve büyümesine güçlü destek veren illerin başında gelmektedir. Ekonomisi, sanayisi, tarımı, ticareti, turizmi, sağlığı, eğitimi ve her türlü hizmetiyle en iyisine layık milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Türkiye mazlumların son kalesidir”

Son günlerde dış ilişkilerde yoğunluk yaşandığına da dikkat çeken Kaleli, “Geçtiğimiz günlerde Norveç’te gerçekleştirilen NATO tatbikatında yaşananlar ve hükümetimizin açık ve net duruşu ortadadır. Hiç kimsenin ülkemizin kurucu lideri Atatürk’e ve bugünkü lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etme haddi olamaz. Türkiye, Rusya, İran bölgesel konuların çözümü noktasında iki haftada iki kez bir araya gelerek Suriye ve Irak başta olmak üzere sorunları ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar. Unutmayalım ki Türkiye mazlumların son kalesidir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bölgemizdeki olayların sebebi bellidir. DEAŞ neyse PYD odur. YPG neyse PKK odur. Hepsinin kaynağı, besleyicisi aynı mihraklardır. Avrupa devletlerinin ülkemize karşı söylemleri, onların iç dünyalarını ortaya koymaktadır. Türkiye diplomatik kurallarla üzerine düşeni yapmaktadır. Yıllardır ülkemizin kanayan yarası terör, 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından yapılan mücadele ile bitme noktasına gelmiştir. Terör ve terör destekçilerinin kirli emelleri milletimizin dirayetiyle tarihe gömülecektir. Türkiye büyük bir devlettir. Teröre destek veren içteki ve dıştaki elleri kıracak gücü de bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Konya yatırımları

AK Parti Hükümetleriyle 15 yılda Konya’ya çok önemli hizmetler gerçekleştirildiğini hatırlatan Kaleli, “Konya- Beyşehir yolundaki çalışmalar inşallah sene sonunda tamamlanacaktır. Konya çevre yolunun 22 kilometrelik kısmı bu sene sonunda bitirilecek, 49 kilometrelik kısmının ihalesi de 22 Ağustos’ta yapılacaktır. Eğitese Viyadüğüne de başlanıldı. İnşallah 2020’de bitirmiş olacağız. Eğitse Viyadüğü de Türkiye’nin en yüksek viyadüğü olacak. Seydişehir-Bozkır yolu önümüzdeki yıl bitirilecek. Yine Derbent yolu ile ilgili de proje çalışmaları devam etmektedir. Yüksek Hızlı Tren, Lojistik Merkez ve yapımı planlanan metro sisteminin entegrasyonu ile ilgili çalışmalar ise tüm hızıyla devam etmektedir. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın Konya’yı Antalya’ya bağlama talimatıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen Konya Yüksek Hızlı Tren Garı, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hafif raylı sistemiyle entegre olacaktır. Konya Buğday Pazarı bölgesine yapımı planlanan yeni gar Konya’yı Anadolu’nun lojistik üssü haline getirecektir. Kayacık Lojistik Merkezi, Organize Sanayi bölgesi yakınındaki bir milyon metrekare alan üzerine kurulacak ve yıllık 1.7 milyon ton taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Karapınar’a da Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali yapıldı. Bu proje ile de Konya’nın ülkemizin enerji üssü olması noktasında çok önemli bir adım atılmıştır. Biz Türkiye’nin kalkınmasının yolunun Konya gibi Anadolu şehirlerinden geçtiğine inanmaktayız. Türkiye’nin hızla büyüdüğü, yeni hedeflere doğru koştuğu bu dönemde Konya her alanda yer almalıdır” şeklinde konuştu.