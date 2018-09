AK Partili Özboyacı : Biz siyaseti insan odaklı yapıyoruz

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, 24 Haziran seçimleri sonrası ilçe gezileri programı kapsamında Taşkent'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Milletvekili Özboyacı'ya AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Olgun eşlik etti. Taşkent halkının her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Özboyacı, “AK Parti olarak bizler sadece seçimlerde değil her zaman esnafımızla halkımızla iç içe olmaya çalışıyoruz. 24 Haziran seçimlerini geride bıraktık. Seçimlerden sonrada söz verdiğimiz gibi hep sahalarda olmaya devam ettik. Bizim sahada olmamız sadece seçimlerden seçimlere değil parti olarak prensibimiz biz siyaseti insan odaklı yapıyoruz. Her şeyden önemlisi bütün hizmetlerimizde en önemlisi merkezinde insan vardır, kardeşlerimiz vardır. AK Parti olarak sahada halkla iç içe olmaya devam edeceğiz. Torosların yiğit insanları bizi hiçbir zaman, hiçbir yolda yalnız bırakmadı ve bırakmayacak inşallah. Bizi her zaman bağrına basan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.