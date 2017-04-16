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16 Nisan 2017 13:54

AK Parti’li Sorgun, oyunu kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, referandum için oyunu kullandı.

AK Parti’li Sorgun, oyunu kullandı

16 Nisan 2017 13:54


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, oyunu Meram Muhittin Güzelkılınç Lisesinde 1111 nolu sandıkta kullandı.


Referandumun bayram havasında geçtiğini belirten Ahmet Sorgun, “Bir bayram havasında bu halk oylamasını yapıyoruz. Demokrasi tarihimizde 7. halk oylaması ve 5. anayasamız üzerine 19. değişiklik, milletimizin demokrasiyi, hukuk devletini, ne kadar benimsediğini burada hep beraber müşahede ediyoruz. Sonuçlar ne olursa olsun milletimizin verdiği kararın sonuçlara biz başında ilan ettik. Sonuçların başımızın üstünde yeri var diye. Bu konuda nasıl milletimiz bu güne kadar, en sağlıklı en doğru, kararı vermişse bu gün de yine en sağlıklı, iyi, doğru kararı verecekler. Bu sıradan bir halk oylamasının bir anayasa oylamasının çok ötesinde bir anlam taşıdı. Bunun hem değişmesini isteyenler bildiği gibi değişmemesini de statükocular da bunu belki değişmesini isteyenlerden daha fazla, bu değişikliği isteyenlerden daha fazla fark ettiler. Ama milletimiz, gerçekten ferasetli basiretli ben bu halk oylamasının başta ülkemize milletimize, insanlık alemine esenlikler getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.




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