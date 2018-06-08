AK Partili Usta: “Türkiye tarih yazacaktır, Türkiye destan yazacaktır”

Dönem Milletvekili Adayı Leyla Şahin Usta, 24 Haziran seçimlerinde vatandaşları sandıklara davet ederek, “Oyumuzu kullanırsak ve AK Partiye Cumhurbaşkanımıza destek verirsek Türkiye tarih yazacaktır Türkiye destan yazacaktır” dedi.

24 Haziran’da gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için AK Parti Konya İl ve İlçe Başkanlıklarının Seçim çalışmaları aralıksız devam ediyor. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Leyla Şahin Usta, çalışmalar kapsamında merkez Meram ilçesine bağlı Küçük Aymanas Mahallesine ziyaretlerde bulundu.

Her apartmanı tek tek gezen AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta yaptığı açıklamada, “24 Haziran seçimlerine çok az bir süre kaldı. Hem ramazan hem bayram seçim ile birlikte büyük bir coşku ile Konya’dayız. Evet, bu seçim çok önemli bir seçim bu seçim sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın Türkiye’ye gözünü diktiği bir seçim o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Partiye son viraja girerken büyük bir destek ile ve hevesle herkesi oy vermeye davet ediyoruz sandıklara davet ediyoruz. Eğer bu gün oyumuzu kullanırsak ve AK Partiye Cumhurbaşkanımıza destek verirsek Türkiye tarih yazacaktır Türkiye destan yazacaktır” diye konuştu.