AK Partilileri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Konya Antalya Çevre Yolu Dutlukır Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parti çalışmaları için Konya’ya gelen eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur ve AK Parti Konya İl Teşkilatından partililerin içerisinde bulunduğu Süleyman Ö. idaresindeki 42 AK 020 plakalı minibüs, Seydişehir ilçesi istikametine seyir halindeyken, kavşaktan yola çıkan Ayşe K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada, minibüs yan yatarken, içerisinde bulunan eski Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur ve 1’i çocuk 5 kişi ile otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Ayşe K. ise kaza sonrası şoka girdi. Sürücüyü vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Eski milletvekili Mehmet Ali Okur ve diğer yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla özel bir hastane ile farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan minibüs sürücüsü Süleyman Ölçmen, otomobilin birden önüne çıktığını, kurtarmak isterken direğe çarptığını söyledi.

Okur’un sağlık durumu iyi

Kaza sonrası AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da olay yerine gelerek yaralılarla ilgilendi ve kazayla ilgili bilgi aldı. İl Başkanı Angı, Milletvekili Okur’un durumunun iyi olduğunu belirterek, “Şu anda hayati bir tehlike yok inşallah. Hastaneye intikal ettiler. Minibüs gelirken, otomobil çıkmış kaza olmuş. 7 yaralı var. Tabii ayakta olan arkadaşlarımız da var” dedi.