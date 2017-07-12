Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 16:56

Akçay: "İlk 10 hafta çok zor bir süreç olacak"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay fikstürü değerlendirerek, "İlk 10 hafta bizim için çok zor ve önemli bir süreç olacak" dedi.

Akçay:

12 Temmuz 2017 16:56


2017-2018 sezonu fikstürünü değerlendiren Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, hayırlı olmasını temenni ederek, şu açıklamayı yaptı:


"Fikstür çekildi. Ülkemizin futboluna ve futbolun içerisinde yer alan herkese hayırlı olsun. İlk 10 hafta bizim için çok zorlu bir süreç. Turkcell Süper kupa maçıyla birleştirdiğimizde oldukça yoğunluğu yüksek bir süreç olacak. Ama gerçek; sonuçta tüm takımlarla oynayacağımız. Kadromuzun derinliğini de önümüzdeki günlerde sağlayarak tüm bu zorlukların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bir bakıma kendimizi başlangıçtan itibaren test etmekte ilerleyen süreçte iyi bir strateji geliştirmek ve bazı politikaları daha sağlıklı yapmak için iyi olur diye düşünüyorum. Herkesle oynayacağız. Artık bununla yüzleşmeliyiz. Başaracağımıza inanıyorum. Çünkü oyuncularımızın kalitesi var. Ayrıca yorgunluğa ve zorluğa karşı koyma konusunda karakter olarak da çok iyiler. Biz başarılı olmak için uğraşacağız. Takdir Allah’ın."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:06
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:22
  • Yatsı :22:08
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!