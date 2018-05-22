Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 12:46

AKEF’te Materyal Sergisi ve Okul Öncesi Kostüm Defilesi düzenlendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi ile Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nın ortaklaşa düzenlemiş oldukları etkinlikte materyal sergisi ve okul öncesi kostüm defilesi gerçekleştirildi.

AKEF’te Materyal Sergisi ve Okul Öncesi Kostüm Defilesi düzenlendi

22 Mayıs 2018 12:46


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, AKEF Dekanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalı başkanı Doç. Dr. Emel Arslan yaptı. Arslan programda, 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde sınıf eğitimi öğrencilerinin hazırladıkları materyallerin sergileneceğini, okul öncesi eğitimi öğrencilerinin hazırlamış oldukları okul öncesi dönemi kostümlerinin ise çocuklar tarafından yapılacak defileyle sunulacağını belirterek, “Sergideki materyaller öğrencilerimizin kendi emekleriyle yaptıkları materyallerdir. Öğrencilerimizi kendi emekleriyle hazırlamış oldukları materyallerden ötürü tebrik ediyor, materyallerin hazırlanmasında destek veren tüm hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.


AKEF Dekanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç çocuk gelişiminde materyal tasarımlarının önemine dikkat çekerek, özellikle çocukların zihinsel ve devinimsel gelişmelerine oldukça büyük katkı sağladığını ifade etti. Dilmaç Üniversite ve fakülte adına yapılan bu tür etkinliklerin önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu ise, konuşmasında sergide çok faydalı ve değerli materyallerin olduğunu söyleyerek öğrencileri tebrik etti. Özverili çalışmalarıyla öğrencilere destek veren hocalara teşekkür eden Kutlu, bir yıl boyunca çalışmanın öğrenmenin somut çıktısı olan bu sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinin Türkiye’de marka değeri olan bir fakülte olduğunu hatırlatan Kutlu, yapılan bu tür çalışmaların öğrenciye kazandırdıklarından bahsetti.


Okul Öncesi Eğitimi bölümü öğrencilerinin hazırlamış oldukları kostümlerin defilesinin çocuklar tarafından sunulmasının ardından, tasarlanan materyaller fuar alanında sergilendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç