AKEF’te Materyal Sergisi ve Okul Öncesi Kostüm Defilesi düzenlendi

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, AKEF Dekanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalı başkanı Doç. Dr. Emel Arslan yaptı. Arslan programda, 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde sınıf eğitimi öğrencilerinin hazırladıkları materyallerin sergileneceğini, okul öncesi eğitimi öğrencilerinin hazırlamış oldukları okul öncesi dönemi kostümlerinin ise çocuklar tarafından yapılacak defileyle sunulacağını belirterek, “Sergideki materyaller öğrencilerimizin kendi emekleriyle yaptıkları materyallerdir. Öğrencilerimizi kendi emekleriyle hazırlamış oldukları materyallerden ötürü tebrik ediyor, materyallerin hazırlanmasında destek veren tüm hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

AKEF Dekanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç çocuk gelişiminde materyal tasarımlarının önemine dikkat çekerek, özellikle çocukların zihinsel ve devinimsel gelişmelerine oldukça büyük katkı sağladığını ifade etti. Dilmaç Üniversite ve fakülte adına yapılan bu tür etkinliklerin önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu ise, konuşmasında sergide çok faydalı ve değerli materyallerin olduğunu söyleyerek öğrencileri tebrik etti. Özverili çalışmalarıyla öğrencilere destek veren hocalara teşekkür eden Kutlu, bir yıl boyunca çalışmanın öğrenmenin somut çıktısı olan bu sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinin Türkiye’de marka değeri olan bir fakülte olduğunu hatırlatan Kutlu, yapılan bu tür çalışmaların öğrenciye kazandırdıklarından bahsetti.

Okul Öncesi Eğitimi bölümü öğrencilerinin hazırlamış oldukları kostümlerin defilesinin çocuklar tarafından sunulmasının ardından, tasarlanan materyaller fuar alanında sergilendi.