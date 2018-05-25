Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 15:59

AKINSOFT ve AKINROBOTICS ailesi 23. geleneksel iftar yemeğinde buluştu

AKINSOFT-AKINROBOTICS çalışanları her yıl gerçekleştirilen geleneksel iftar organizasyonunda bir araya geldi.

AKINSOFT ve AKINROBOTICS ailesi 23. geleneksel iftar yemeğinde buluştu

25 Mayıs 2018 15:59


22 yıldır ara vermeden düzenlenen geleneksel iftar organizasyonu, 23. yılında AKINROBOTICS çalışanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi. Tüm şirket çalışanlarının aileleri ile birlikte katıldıkları programda konuşan yönetim kurulu başkanı Dr. Özgür Akın, Ramazan ayının getirdiği manevi iklime değindi. Bu müstesna günlerde bir arada olmanın önemini vurgulayan Dr. Özgür Akın, “Biz AKINSOFT olarak 23 yıllık bir kurumuz ve Türkiye’nin en büyük yazılım şirketi olarak anılıyor ve 28 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda AKINROBOTICS olarak Türkiye’de ve dünyada birçok ilkleri yerine getiriyoruz. Dünya şirketleri ile isimlerimiz yan yana anılıyor. Çok yakında onların isimleri bizimle yan yana anılacak. Bugün hem ekonomimizle hem kültürümüzle bizi kötü duruma getirmeye çalışan, sürekli savaşa sürükleyen dış mihraklara karşı dur diyoruz ve dur demeye de devam edeceğiz. Bu güzel sofralarımız kurulmaya devam edecek, bu güzel bayrağımız dalgalanmaya devam edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç