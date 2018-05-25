AKINSOFT ve AKINROBOTICS ailesi 23. geleneksel iftar yemeğinde buluştu

22 yıldır ara vermeden düzenlenen geleneksel iftar organizasyonu, 23. yılında AKINROBOTICS çalışanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi. Tüm şirket çalışanlarının aileleri ile birlikte katıldıkları programda konuşan yönetim kurulu başkanı Dr. Özgür Akın, Ramazan ayının getirdiği manevi iklime değindi. Bu müstesna günlerde bir arada olmanın önemini vurgulayan Dr. Özgür Akın, “Biz AKINSOFT olarak 23 yıllık bir kurumuz ve Türkiye’nin en büyük yazılım şirketi olarak anılıyor ve 28 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda AKINROBOTICS olarak Türkiye’de ve dünyada birçok ilkleri yerine getiriyoruz. Dünya şirketleri ile isimlerimiz yan yana anılıyor. Çok yakında onların isimleri bizimle yan yana anılacak. Bugün hem ekonomimizle hem kültürümüzle bizi kötü duruma getirmeye çalışan, sürekli savaşa sürükleyen dış mihraklara karşı dur diyoruz ve dur demeye de devam edeceğiz. Bu güzel sofralarımız kurulmaya devam edecek, bu güzel bayrağımız dalgalanmaya devam edecek” dedi.