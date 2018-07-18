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18 Temmuz 2018 11:09

Akören’e yeni hastane yapılacak

Konya İl Sağlık Müdürü Prof.

Akören’e yeni hastane yapılacak

18 Temmuz 2018 11:09

Dr. Mehmet Koç, fiziki yetersizlikler nedeni ile Sağlık Bakanlığının belirlediği standartlarda sağlık hizmeti sunmakta sıkıntı çeken Akören ilçesine yeni bir devlet hastanesi yapılacağının müjdesini verdi.


Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yılı yatırım programına alınan yeni hastane binası inşaatı yer tespit çalışmaları için Akören’e giden Prof. Dr. Mehmet Koç ve beraberindeki heyete Akören Belediye Başkanı Ekrem Tulukçu da eşlik etti. Akören Devlet Hastanesinin mevcut hali ile ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını ifade eden Prof. Dr. Koç, “İnşallah Akören ilçemize en kısa sürede yeni bir devlet hastanesi yapılacak. Eski hastane binası yanında bulunan arsa üzerinde yapımına başlanacak olan hastane inşaatı nedeniyle mevcut sağlık hizmetleri ilçemizde aksamadan devam edecektir. Böyle bir projenin hayata geçirilmesi noktasında verdikleri her türlü destek ve katkıdan dolayı Sağlık Bakanlığımıza ve tüm ilgililere teşekkür ediyorum” dedi.


Mevcut binada hizmet sunan 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Akören Toplum Sağlığı Merkezi ile Aile Sağlığı Merkezinde de incelemelerde bulunan Prof. Dr. Koç ve beraberindeki heyet buralarda görev yapan sağlık çalışanları ile de sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.




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