Akşehir 24 Ağustos Bulvarı sıcak asfaltla buluşuyor

Akşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunun fazla olduğu ana arterlerde sıcak asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 24 Ağustos Bulvarındaki granit taşlar sökülerek yerine sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 24 Ağustos Bulvarındaki çalışmaları yerinde inceleyerek Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük’ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “24 Ağustos Bulvarındaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu yolun yıllar önce granit taşla ve güzel bir işçilikle döşemesi yapıldı ama tamir bakım ve çökmelerden dolayı kullanımı biraz zorlaştı. Bu yol yoğun trafiğin olduğu bir caddemizdir. Hem yaptığımız anketler de olsun hem de halkımıza yaptığımız ziyaretlerde bu caddemizin sıcak asfalt yapılması için yoğun bir talep geldi. Bizde halkımızın talebini arkadaşlarımızla değerlendirerek sıcak asfalt için çalışmalarımıza bugün başlamış bulunmaktayız. Buradan söktüğümüz doğal granit taşlarımızı da tarihi Akşehir sokaklarında değerlendirmiş olacağız. Öncelikle Tabak Hamam sokakta bu taşları kullanarak israf etmeyeceğiz. Zaman içerisinde Akşehirimizin içindeki, trafik yoğunluğunun fazla olduğu ana arterleri de sıcak asfalta dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza İmaret Sokak’tan başlamıştık, O sokağımızın önceki hali kilitli taştı ve o da çok yıpranmıştı. Alt yapı çalışmalarından dolayı ve sürekli tamirden yolun dengesi bozulmuştu, özelliğini kaybetmişti. O yolumuzu da sıcak asfalta dönüştürerek vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler aldık. Şu anda da 24 Ağustos Bulvarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlerleyen süreç içerisinde diğer cadde ve yollarımızda da bu çalışmaları yapmayı hedef edindik” diye konuştu.

24 Ağustos Bulvarında yapılan çalışmalar kapsamında eski Cezaevi Kavşağı ile Belediye Kavşağı arasında bulunan 23.000 metrelik yolun granit taş kaplaması kaldırılarak bitümlü sıcak karışım ile yol kaplaması yapılacaktır. İlk etapta Dayıoğlu Kavşağı ile Belediye Kavşağı arasındaki çift şeridin bir hafta içerisinde asfaltlanması planlanırken, doğal gaz şebeke ve abone çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun belirtilen güzergahının asfaltlanacağı bilgisi edinildi.