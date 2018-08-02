Akşehir ASEM ve KOMEK’ten öğrencilere eğitim semineri

Öğrencilerin, yaz tatilini en verimli şekilde geçirmelerine imkan sağlamak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak, dini ve ahlaki değerlere sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, öğrencileri zararlı alışkanlıklardan alıkoymak ve beceri kazandırmak amacıyla açılan Yaz Okulları, Konya genelinde de 20 binden fazla öğrenciye eğitim veriyor.

Akşehir ASEM ve KOMEK bünyesinde eğitim alan çocuklara yönelik, İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle bir eğitim semineri düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ayrı ayrı verilen seminerde; çocukların ebeveynlerinin koruması yanında kendi kendilerini nasıl koruyacaklarına dair bilgiler verildi. Trafik eğitimi, güvenli internet kullanımı, yabancı kişilerle kurulacak ilişkiler, kötü alışkanlıklar ve karşılaşılan tehlikeli durumlarda ne tür tepkiler verileceği gibi konular, çeşitli eğitici videoların da yer aldığı eğitim seminerinin içeriğini oluşturdu. Bunun yanı sıra aile ile iletişim, yaşanılan her durumun aile ile paylaşılması, polisten yardım isteme gibi hususlarına dikkat çekilerek, bilinç oluşturulması amaçlandı.

Seminerin başında bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, seminerin faydasına dikkat çekerek, bazı kuralların ve zararlı alışkanlıkların neler olduğunun bilinmesi açısından bu tür seminerlerin çocuk gelişiminde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Akşehir Kaymakam Vekili Tuzlukçu Kaymakamı Mehmet İlidi ise, çocukların polisten korkmamasını, özelliklede velilerin çocuklarını polislerle korkutmamalarını istedi.

Eğitim seminerine; Akşehir Kaymakam Vekili Tuzlukçu Kaymakamı Mehmet İlidi, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, ASEM ve KOMEK Yöneticileri de katıldı.