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15 Mayıs 2018 16:43

Akşehir belediyesi cami temizliklerini sürdürüyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Ramazan ayında cami ve mescitlerde başlattığı temizlikle vatandaşların hijyenik bir ortamda, huzur içerisinde ibadet yapmasını sağlıyor.

Akşehir belediyesi cami temizliklerini sürdürüyor

15 Mayıs 2018 16:43


Akşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yapılmaya başlanan temizlik çalışmaları sayesinde camiler pırıl pırıl bir hale getirilerek ibadet etmek isteyen vatandaşların kullanılımına sunuluyor.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda ibadet edebilmeleri amacıyla ilçe merkezinde titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Yapılan temizlik çalışmalarımız kapsamında camilerimiz ve mescitlerimiz gerekli temizlik maddeleri ile temizlenerek hemşehrilerimizin hijyenik bir ortamda huzur içerisinde ibadet etmelerini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.


Geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve bu yıl Ramazan ayında da devam ettirilecek çalışmalar ile temiz bir ortamda ibadet edilmesini sağladıklarını söyleyen Başkan Akkaya, “Geçtiğimiz yıllarda da hem Ramazan ayında hem de diğer günlerde zaman zaman camilerimizde temizlik çalışmaları yapıyorduk. Akşehir Belediyesi olarak yıl boyunca tüm camilerimizde zaman zaman temizlik çalışmalarımız sürecek” şeklinde konuştu.


Akşehir Belediyesince camileri temizleme çalışmaları kapsamında Meydan Cami, Ulu Cami, İplikçi Cami ve Hasanpaşa İmaret Camileri(yeni yeri) ile çalışmaların başlatıldığı öğrenilirken İlçemiz merkezi ile çevre mahallelerindeki toplam 146 caminin ıslak ve kuru temizliğinin yapılacağı bildirildi.




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