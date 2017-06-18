Akşehir Belediyesi ‘dedeler, nineler ve torunları’ iftarda buluşturdu

İftar yemeği öncesi Akşehir Belediyesi fasıl grubu tarafından bir dinleti sunuldu. Yemek öncesi eşi Ayşegül Akkaya ile birlikte tüm masaları ziyaret eden Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya huzurevi sakinleri ve sevgi evleri çocukları büyük ilgi ve sevgi gösterdi. Özellikle çocuklar, Başkan Akkaya’ya sarılarak fotoğraf çektirdi. Başkan Akkaya yaptığı konuşmada iftar sofralarındaki birlik ve beraberliğin tüm zamanlarda artarak devam etmesini dileyerek, huzur ve sağlıkla Ramazan Bayramı’na erişmeyi temenni etti. Sevgi evlerindeki çocuklar ile huzurevindeki yaşlılar birlikte sohbet edip fotoğraf çektirdi.

İftar yemeğine; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Hakan Uluçeçen, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs, bazı kamu kurum müdürleri ile Nasreddin Hoca Huzurevi Sakinleri ve Akşehir Nasreddin Hoca Sevgi Evlerinde kalan çocuklar katıldı.