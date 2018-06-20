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20 Haziran 2018 18:51

Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete girdi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesine ait Aquapark Kapalı Yüzme Havuzu ile Sağlıklı Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete girdi

20 Haziran 2018 18:51


Sağlıklı Yaşam Merkezinin açılışı nedeniyle düzenlenen törene Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, bazı kamu kurum müdürleri, Akşehir spor yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.


Törende açılış konuşmasını Akşehir Spor Kulüp Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız yaptı. Yıldız’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “2008-2009 yıllarında bu tesis Akşehir’imize kazandırıldı ve uzun yıllar hizmet verdi. Ama işletmecilik sorunları nedeniyle geçtiğimiz aylarda biraz atıl kalmıştı. Biz de Akşehir Belediyesi olarak hem bu yatırıma sahip çıkmak hem de beklenen faydanın tekrar sağlanmasını temin etmek amacıyla tadilat yaptık. İşletmecilikle ilgili tekrar bir sorun yaşamamak adına da özellikle işletmesinin zor olduğu bu kapalı havuz, fitness salonu, hamam, sauna olan bölümü Akşehir Belediyesi olarak Şehr-i Beyza Şirketimiz marifetiyle işletilmesi için yola koyulduk. Yan taraftaki Aqua bölümü ve Havuz başı düğün salonu bölümü de Akşehirli bir firmamıza ihale edildi. Birkaç gün sonra inşallah o da hizmete başlayacak. Yine üçüncü bölüm olan kapalı halı saha ve tenis kortu bölümünü de Akşehir Spor’umuza bir proje karşılığında verdik. Akşehir Spor da taraftarlar derneğimize bir sözleşme karşılığında orayı verdi. İnşallah orası da Akşehir Spor Taraftarlar Derneğimiz tarafından hizmet verecek” dedi.


Akşehir’de spora büyük bir ilginin olduğunu söyleyen Başkan Akkaya “Akşehir Spor’umuz 8 kategoride 8 spor dalıyla hizmet veriyor. 375 sporcumuz var. Tabii bunlardan en önemlisi BAL Liginde mücadele eden Akşehir Spor Futbol Takımımız. Bunun dışında, halterde, halk oyunlarında, güreşte, okçulukta birçok alanda faaliyet yapılıyor. Önümüzdeki günlerde inşallah bunlara yüzmeyi de ekleyeceğiz. Bu tesisi de biraz da onun için elden geçirdik. Akşehir’de yüzme bilmeyen gencimiz, öğrencimiz kalmasın kampanyasıyla bu tesis dolu dolu hizmet verecek. Akşehir’imizde bu anlamda hizmet veren kuruluşlarımızda var onlarla rekabet halinde değil güzel bir dayanışma içerisinde Akşehir’imize ve değerli hemşehrilerimize Sağlıklı Yaşam Merkezi ismiyle hizmet vereceğiz” diye konuştu. Belediye Başkanı Akkaya ilerleyen zamanlarda Milli Eğitim ile bir protokol yapılarak Akşehir’de yüzme bilmeyen genç ve öğrencinin kalmaması için çalışma yapılacağının altını çizerek tesisi Akşehir’e kazandıran dönemin Belediye Başkanı Mustafa Baloğlu’na da teşekkür etti.


AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem de yaptığı konuşmada, “Artık belediyelerimiz günlük işlerinin çöp toplama, yolları yapma ve belediyedeki hizmetlerinin dışında sosyal hayatı da düşünmeye başladı. Daha önce Mustafa bey döneminde yapılan bu güzel tesis bugün inşallah daha işlevsel bir duruma kavuşacak. Akşehir Spor bünyesi altındaki birçok spor dalının yanı sıra sporcularımız yüzmeyle de buluşacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri fitness salonu, kapalı yüzme havuzu, hamam, sauna, buhar odası gibi alanlardan oluşan tesisi gezdi. Akşehir Spor Olimpik Okçuluk Takımı da küçük bir gösteri sundu.




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