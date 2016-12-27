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27 Aralık 2016 17:06

Akşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Akşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

27 Aralık 2016 17:06

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan kuşlar, sahipsiz kedi, köpek ve yabani hayvanlar için uygun yerlere yem ve mama bırakıyor.
Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan doğal hayattaki kuşlar, sahipsiz kedi, köpek ve yaban hayvanlarının beslenmesi beslenme odaklarına ve uygun yerlere yem ve mama bırakılıyor.
Yemleme çalışmalarına katılan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Belediye olarak her sene olduğu gibi yine hayvanlarımızın ve yabani hayvanlarımızın beslenmesi için yem ve mama bırakıyoruz. Kuşlarımız için taneli yem adını verdiğimiz buğday gibi yem türlerimizi serptik. Köpek, kedi ve yaban hayvanları içinde köpek maması ve sakatat bıraktık. Bu mevsim şartlarında bu hayvanlarımız aç kalmaktadır ve onların açlığını gidermek için gerekli tedbirlerimizi almak durumundayız. Akşehir Belediyesi olarak Akşehir’imizin 7 noktasında girişlerde hayvan beslenme odaklarımız var. Özellikle köpek, kedi ve yaban hayvanlarının şehir merkezine girmemesi için bu besleme odaklarında onların beslenmesini sağlayarak onların şehir merkezine girmemelerini hedefliyoruz. Bu noktalara sadece kar yağışında değil her zaman yiyecek malzemeleri bırakılıyor” dedi.

“Yolda kalanlara sıcak çorba ikramı”
Yolda kalanlara ikramda bulunduklarını söyleyen Başkan Akkaya, “Dün akşam 23:00 sıralarında D-300 karayolundaki kar yağışından kaynaklanan hassasiyetten dolayı büyük vasıta araçlar trafik ekiplerince durduruldu, ilerleyen saatlerde Ilgın’da yaşanan kaza sonucunda trafikte olan küçük ve büyük çaplı tüm araçlar durduruldu. Trafiğin durması nedeniyle Akşehir’imizde misafir olan yolcularımıza ve büyük vasıta araç şoförlerine sabahın erken saatlerinden itibaren her zaman olduğu gibi çorba ikramlarımızı yaptık. Yağışlarda gizli buzlanmaların oluşmasıyla zaman, zaman bu tür riskler olmaktadır. Bu sebeple seyahat eden yolcularımız dikkat etmesi gerekiyor. Karayollarımızca, Belediyelerimizce, Büyükşehir Belediyelerimizce bu yol çalışmaları gayet güzel devam ediyor” dedi.



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