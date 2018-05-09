Akşehir Belediyesinde 50 kişi iş başı yapacak

Akşehir Kültür Merkezinde noter huzurunda yapılan kura çekimine Belediye Başkanı Salih Akkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, İŞKUR Şube Müdürü Türkan Pınar Çiğdem, Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Macit Kaya ve İŞKUR’a başvuruda bulunan adaylar katıldı. Kura çekimi öncesi konuşan Başkan Akkaya, “Toplum Yararına Destek Projesi; hükümetimizin işsizliğe can suyu niteliğindeki bir projesidir. Bu yıl belediyemize program kapsamında 50 kişilik bir kontenjan ayrıldı. Şimdi noterimiz huzurunda programda çalışacak 50 kişinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak. Hepinize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” dedi.

Proje kapsamında 50 kişilik kontenjan için toplam 239 kişi başvuruda bulundu. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde başvuru yapan adaylara da şeffaf cam fanustan isim çektirilmek suretiyle çalışacak 50 kişi belirlendi. Kura çekimi sonrasında kurada çıkan işçiler, 1 Haziran 2018 - 28 Kasım 2018 tarihleri arasında 6 ay süreyle geçici olarak belediyede istihdam edilecek. İş başı yapacak olan 50 kişi, Akşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışacaklar.