Akşehir Belediyesi’nde kış tedbirleri toplantısı

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya başkanlığında yapılan toplantıda, şehir merkezinde ve Büyükşehir Yasası ile mahalle haline gelmiş köy ve kasabalarda olası kış şartlarında olumsuzlukların yaşanmaması, vatandaşların günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de yoğun kış şartlarında ulaşımda ve okul servislerinde aksaklıklar yaşanmaması için hazırlıkların yapılması konuşuldu. Toplantı kapsamında kış şartlarında olumsuzluk yaşanmaması adına hastaların hastanelere daha rahat ulaşması için hastanelerle diyalog içinde olunması, okullara ulaşacak öğrenciler için yolların ve okul bahçelerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibatlı bir şekilde görüşülerek açık ve temiz tutulması, şehir içindeki ana arter ile Büyükşehir Yasası ile mahalle haline gelmiş köy ve kasabalar arasındaki bağlantı yollarının İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak açık ve temiz tutulması konuları ele alındı. Ayrıca şehir içindeki kaldırımların da temizlenerek buzla mücadele çalışmaları yapılması, olumsuz kış şartları nedeniyle olası yolda kalan araç sürücülerine ve yolculara sıcak çorba ikramıyla konaklama imkanı sağlanması, ana yollarda Karayolları Müdürlüğü ile koordineli çalışarak tüm yolların açık ve temiz tutulması gibi konular da görüşüldü. Kış şartlarında yaşam koşulları zorlaşan kuşlar, sokak hayvanları ve yabani hayvanların da beslenebilmesi için beslenme noktaları oluşturularak bu hayvanlarında olumsuz kış şartlarında beslenebilmeleri ile ilgili çalışmalar yapılması kararlaştırılırken, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada olası kış şartları için Akşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ ekiplerinin, Akşehir’deki kar yağışı ve buzlanmaya karşı tüm ekipmanlarıyla 24 saat görevinin başında olacağını belirterek, bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbir ve önlemlerin alındığını bildirdi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Akşehir Sorumlusu Ünal Çelik, KOSKİ Akşehir Sorumlusu Burhan Akçer, Akşehir Belediyesi Koordinatörü Ahmet Çakar katıldı.