Akşehir Belediyesinden 2 bin 500 çanta ve kırtasiye seti

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasıyla; ihtiyaç sahibi 2 bin 500 öğrenciye kalem, çanta, silgi, defter, pastel boya, kuru boya, kalemtıraş gibi 15 çeşit malzemelerden oluşan kırtasiye seti verdi.

Akşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2 bin 500 çanta ve kırtasiye yardımı, ilçedeki okul müdürlüklerine teslim edildi. Akşehir Belediyesi, tarafından hazırlanan çantalar, belediye yetkililerince okulların açılmasından önce tüm okullar tek tek dolaşılarak ihtiyaçları oranında dağıtıldı. İlköğretim Haftası etkinlikleri nedeniyle Nihat Dayanık İlkokulundaki törenin ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Mili Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu'na sembolik olarak çanta ve kırtasiye setlerini teslim etti. Nihat Dayanık İlkokulundaki İlköğretim Haftası etkinliklerine Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Garnizon Komutanı Tolga Yuvalı, ilçe protokolü, siyasi parti ilçe başkanları, bazı kamu kurum müdür ve amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, öğretmenlerin yeni neslin yetişmesindeki önemine dikkat çekerek, “Yeni bir eğitim öğretim yılının ilk gününde Türkiye'nin aydınlık geleceği olan çocuklarımızı yetiştirecek değerli öğretmenlerimizle ve ülkemizin geleceği çocuklarımızla birlikte olmanın farklı heyecanı ve gururu içerisinde sizleri saygıyla selamlıyorum” dedi.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk'te, Akşehir'deki eğitimdeki başarı oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekerek, “Genel olarak eğitim seviyemiz iyi bir durumda. Gerek okullaşma anlamında, gerek üniversitelere giriş durumunda veya ortaokuldan liselere geçiş sınavlarında her zaman için Akşehir Konya ortalamasının ve Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı grafiği sergilemektedir. Bu bizim için mutluluk vericidir. Bizlerin görevi iyiyi daha iyiyle daha en iyilere rekabet ettirerek kalitemizi her zaman yukarı çıkarmaktır” diye konuştu.

Akşehir Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullara yapılan 2 bin 500 çanta ve kırtasiye seti kapsamında İlçe genelindeki ilk ve ortaokullara verilen çanta ve kırtasiye setleri de Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu'na sembolik olarak teslim edildi.

"Bizlerinde çocuklarımızın eğitimi noktasında bir nebze katkımız olsun istedik"

Başkan Akkaya yaptığı konuşmada, Akşehir Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizerek, “2018-2019 Eğitim Öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Bizleri 2023, 2053, 2071 hedeflerine götürecek olan gençlerimizi yetiştirme noktasında inşallah verimli bir eğitim öğretim yılı olmasını diliyorum. Akşehir Belediyesi olarak her eğitim öğretim açılışında bir kırtasiye ve çanta yardım programı yapıyoruz. Bu yıl 2 bin 500 öğrencimize kırtasiye ve çanta yardımı yaptık. 34 okulumuza geçen hafta itibari ile bu kırtasiye yardımları çantaları içerisinde ulaştırıldı. Bu çanta içerisinde 15 kalem kırtasiye malzemesi hazırlandı. Okul müdürlüklerimizin ve mili eğitim camiamızla öğrencilerimizi tespit ederek plan çerçevesince geçen hafta okullarına ulaştırıldı. Nihat Dayanık İlkokulumuzda bu tören vesilesi ile sembolik olarak 150 öğrencimize Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sadık Köseoğlu Beye bu çantaları takdim etmiş olduk. Ayrıca yine ihtiyaç sahibi ailelerimiz için değerlendirmelerimizi yaparak okul formaları noktasında da desteklerimizi sürdürüyoruz. Bizlerinde çocuklarımızın eğitimi noktasında bir nebze katkımız olsun istedik. Bu eğitim öğretim yılının tekrar hayırlı uğurlu olmasını, Akşehirimiz için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çok başarılı geçmesini, hatta geçtiğimiz başarılara göre daha da üstün başarılar yakalamamıza vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu

Tören okunan şiirler, halk oyunları ve dans gösterileri ile son bulurken, program sonunda törene katılan protokol öğrencilerin yanına giderek yeni eğitim öğretim döneminde onlara başarılar dileyip, 2018- 2019 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk ders zilini çaldı.