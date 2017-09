Akşehir Belediyesi’nden 2 bin 500 öğrenciye çanta ve kırtasiye seti

Akşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2 bin 500 çanta ve kırtasiye yardımı, Akşehir’deki ilk ve orta dereceli okul müdürlüklerine teslim edildi. Akşehir Belediyesi, tarafından hazırlanan çantalar, belediye yetkililerince okulların açılmasından önce tüm okullar tek tek dolaşılarak ihtiyaçları oranında dağıtıldı. İlköğretim Haftası etkinlikleri nedeniyle Nasreddin Hoca İlkokulu’ndaki törenin ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Mili Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu’na sembolik olarak çanta ve kırtasiye setlerini teslim etti. Nasreddin Hoca İlkokulu’ndaki İlköğretim Haftası etkinliklerine Garnizon Komutanı İkmal Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Protokolü, siyasi parti ilçe başkanları, bazı kamu kurum müdür ve amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu yaptığı açılış konuşmasında, öğretmenlerin yeni neslin yetişmesindeki önemine dikkat çekerek, “İnsanın en değerli varlığı sevginin en hünerli güç, bilginin en yenilmez kuvveti emeğin en yüce değeri, eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğuna inanan ve her şeyin insanı sevmekle başladığını kabullenen sizlerin huzurunda olmanın verdiği mutluluk içinde hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Başöğretmen Atatürk’ün yeni nesil sizin eseriniz olacaktır diye hitap ettiği değerli meslektaşlarım Atatürk’ün bize yüklediği gelecek nesilleri yetiştirme sorumluluğu çok büyük bir güvenin ifadesidir. Bizler; çocukları gençleri anlamak, sıkı bir iletişim kurmak ve onların geleceğe hazırlamak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız” dedi.

2 bin 500 öğrenciye kırtasiye seti

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise, Akşehir Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizerek, “Her yıl olduğu gibi Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ilettiği liste doğrultusunda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize çanta ve kırtasiye seti hazırlıyoruz. Bu senede her bir çantanın içerisinde 11 kalemden oluşan kırtasiye setimiz var ve devlet okullarımızda okuyan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerimiz toplamda 5 bin 500 kişi. Bu 5 bin 500 öğrencimizden 2 bin 500 öğrencimize bugün çantaları ve kırtasiye setleri ulaştırılmış oldu. Her okula; Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bize verdiği listeye göre belediye ekiplerimizce çantalar ulaştırıldı. Bu desteğimiz her yıl olduğu gibi bundan sonrada da inşallah devam edecektir. İlçemizdeki her 2 öğrenciden birine belediyemizce çanta ve kırtasiye seti verilmiş durumda. Milli eğitim camiamız yaptıklarına destek olarak yerel idare olarak biz de gücümüz yettiğince her zaman desteklerimizi devam ettireceğiz. Bu destekler sadece çanta veya eğitim seti vermekten ibaret değil. Üniversite sınavlarında dereceye giren, TEOG sınavlarında dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendirmek, Çanakkale gezileriyle bu gençlerimizi ruhlandırmak, milli ve manevi değerlerimizi onlara aşılamak, yine ‘Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ projemizle öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, artırmak, bununla beraber onlara değerlerimizi tanıtmak, tasarruf geleneğini geliştirmek, kitap fuarları açmak, TEOG sınavı sonucu liseye yerleşecek öğrencilerimiz ve özellikle üniversite sonucuyla yerleşecek öğrencilerimize okul gezileriyle okulları tanıtmak konusunda destek vermek, yine iller arasında ve bölgeler arasında Türkiye Şampiyonası gibi okullarımızdan sportif faaliyetlere gidecek öğrencilerimizin oralara katılımlarını sağlamak ihtiyaçlarını gidermek, gücümüz yettiğince okullarımızın bahçe tanzimi ve tamiratlarını yapmak, yaptığımız desteklerden bazılarıdır” ifadelerini kullandı.

"Okullarımıza ve camilerimize destekte bulunduk"

Başkan Akkaya, "Belediye olarak 2015 yılında 800 bin liraya yakın, 2016 yılında 1 milyon 81 bin lira, 2017 yılında da ise henüz hesap çıkmamıştır, eğitim ve diyanet camiamıza okullarımıza ve camilerimize tamir ve bakımla ilgili fiziki donatım alanında destekte bulunduk. Günümüz artık bilgi çağı ve bilgi toplumu. Bilgiyi üreten ve insanlara sunan toplumlar dünyaya yön veriyorlar. Biz de geçmişte ecdadımızda olduğu gibi bu noktada iddialıyız. Şu anda dünyada böyle bir yarış var biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, öğrencileri olarak bu noktada iddialıyız. Biz Allah’ın izniyle belli bir noktaya geldik ve şu anda çok gurur duyuyoruz. İnsansız hava aracımız, tankımız, savaş uçağımız, deniz altımız, milli piyade tüfeğimiz, yerli otomobil çalışmaları gibi bunlar hep böyle bilgileri üretmekle olmaktadır. O bilgileri üreten de insan faktörüdür. İnsanlar da bu okullarda bu sıralarda yetişiyor. Onun için özellikle öğretmenlerimize bu noktada büyük bir iş düşüyor eli öpülesi öğretmenlerimizin gerçekten bu anlamda fonksiyonu büyük. Çünkü Türk Milletinin en önemli kaynağı genç dinamik insan kaynağıdır. Bu ham maddeyi işleyecek, topluma kazandıracak sadece Türkiye değil tüm dünyadaki mazlumlara umut olacak insanları yetiştirecek ustalar ve sanatkârlar öğretmenlerimizdir. Ben tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. Bu öğretim yılında da üstün başarılar diliyorum. Geçtiğimiz yıllarda Akşehir’deki sağladıkları TEOG ve üniversite sınavlarındaki başarılarından dolayı Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere bütün öğretmen arkadaşlarımızı gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Akşehir özellikle Selçuklu ve Meram’dan sonra bu başarı sıralamasında 3.’ncü sırada yer almaktadır ve hakikaten bu önemli bir başarıdır. Tabi öğretmenler tek başına yetmiyor, özelikle velilerimizin de öğretmenlerimize bu eğitme ve yetiştirme çabalarında destek vermeleri gerekiyor ki, bu Akşehir’de bu destek sarf edilmiş ve bu başarı ortaya çıkmıştır. Ben bu anlamda velilerimizi de tebrik ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın yatırımları konusunda bize her zaman desteğini esirgemeyen Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Orhan Erdem Beye, yine her alanda olduğu gibi Milli Eğitim alanında da Akşehirimize birçok yatırım kazandırmada sürekli gayret eden, bizlere sürekli destek veren Milletvekilimiz Mustafa Baloğlu’na, Kaymakamımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Valimize teşekkür ediyorum. Bu eğitim öğretim yılının tekrar hayırlı uğurlu olmasını, Akşehirimiz için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çok başarılı geçmesini, hatta geçtiğimiz başarılara göre daha da üstün başarılar yakalamamıza vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu

Tören okunan şiirler, halk oyunları ve dans gösterileri ile son bulurken, program sonunda törene katılan protokol öğrencilerin yanına giderek yeni eğitim öğretim döneminde onlara başarılar dileyip, 2017- 2018 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk ders zilini çaldı.