Akşehir Belediyesinden Atakent Mahallesine park

Atakent Mahallesine kazandırılan park alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Zeybek ile Atakent Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Leblebi’de eşlik etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, park yapılan alanda daha önce küçük dükkanların olduğunu gelen talep üzerine buradaki dükkanları yeni yaptıkları dükkanlara taşıyıp bu alana park yaptıklarını belirterek, “Burada gerek muhtarımız, gerek mahalle başkanımız, gerekse de Belediye Meclis Üyemiz Mustafa Zeybek tarafından buradaki dükkanların kaldırılmasıyla ilgili talepler vardı. Biz de her mahalleye bir park yapımı noktasında Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte birçok yerde çalışmalar yaptık. Bir kısmını Akşehir Belediyesi olarak bir kısmını da Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptık. Dükkânlarımızı buradan kaldırdıktan sonra sebze halinin bulunduğu yere 4 tane yeni dükkan yaptık. Buradaki faaliyet gösteren esnaflarımızı da yeni yaptığımız işyerlerine taşıdık. Bu alanımızı da güzel bir park yapalım ki, camiye yakın bu alanın Atakent Mahallemizin merkezi bir konumu olduğu için gelen hemşehrilerimiz burada ferahlasın istedik. Yaklaşık 100 bin TL’lik maliyetle Atakentli hemşehrilerimizi böyle güzel bir park kavuşturduk. Parkımızda birçok süs bitkileriyle birlikte kamelyalar, süs havuzu ve oturma banklarıyla güzel bir ortam sağladık” şeklinde konuştu.

Akşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Zeybek de, Atakent’e böyle güzel bir park yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Belediye başkanımızdan dükkanların kaldırılması noktasında ricada bulunmuştuk. Başkanımız da bizleri kırmadı ve bu güzel parkı mahallemize kazandırdı. Kendisine ve parkta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Atakent Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Leblebi ise, “Atakent Mahallesi Muhtarı olarak Başkanımıza güzel hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.