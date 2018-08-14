Akşehir Belediyesinden Çakıllar Mahallesine düğün salonu

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Çakıllar Mahallesinde inşaat çalışmaları devam eden ve 570 metrekare kapalı alana sahip olacak olan düğün salonu alanında incelemelerde bulunarak inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Akkaya’ya Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük’te eşlik etti.

Çakıllar mahallesine verdikleri sözü yerine getirebilmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Başkan Akkaya, “Akşehir Belediyesi olarak Çakıllar Mahallemize söz verilen düğün salonu çalışmasını başlatmış bulunmaktayız. Bu salonumuzun inşaat bedeli KDV dahil 1 milyon TL’dir. Yemek ikramlı organizasyonlarda 600 kişilik, yemeksiz düğün ortamlarında ise 800 kişilik bir kapasiteye sahiptir. İnşallah bu yatırımımızda yıl sonu bitirilecektir. Ben Çakıllarlı hemşehrilerime şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Çakıllara yaptığımız ziyaret sırasında böyle bir talep gelmişti ve söz verdiğimizi talebi şimdi yapmaya başladık. Akşehir Belediyesi olarak ve meclis üyelerimizle birlikte bu sözümüzü yerine getirmiş olduk ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Akkaya, sentetik çim sahada çocuklarla futbol oynadı

Çakıllar Mahallesindeki incelemeleri sırasında Akşehir Belediyesi tarafından Çakıllar’a yaptırılan sentetik çim sahada futbol oynayan gençler ve çocuklarla bir araya gelen Başkan Akkaya, çocuklarla da sohbet edip onlarla birlikte futbol oynadı.

Başkan Akkaya, “Çakıllar mahallemizde İstikbalimizin güvencesi olan çocuklarımızla beraberiz. Merkez Cami ve Aşağı Mahalle Cami’nde yaz Kur’an kursuna katılan çocuklarımız, 2016 yılında Akşehir Belediyesi olarak yaptığımız sentetik çim sahamızda maç yapıyorlar. Gençlerimizin burada büyük bir heyecanla maç yaptıklarını görünce gençlerimizle beraber olalım istedik. Ben imam hatip arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum gençlerimize dini bilgiler noktasında dersler vermenin yanında böyle sportif faaliyetlere de aracı olmaktadırlar. Diyanet camiasını bu kurslar noktasında tebrik ediyorum. Burada daha önce yaptığımız bu tesisin gençlerimiz tarafından böyle güzel bir şekilde kullanılması noktasında heyecan duyduğumu belirtmek istiyorum. Ben buradan gençlerimize sıhhat, sağlık afiyet ve başarılar diliyorum” diye konuştu.