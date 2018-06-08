Akşehir Belediyesinden dünya şampiyonu Bacılı’ya ödül

Fetih Kupası Büyük Erkekler Geleneksel Yay Kategorisinde Dünya Şampiyonu olan Akşehir Nasreddin Hoca Atlı Okçuluk Spor Kulübü Sporcusu Osman Bacılı, Akşehir Belediye Meclisi tarafından tam altınla ödüllendirildi.

Akşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında düzenlenen bir törenle başarılı sporcu Osman Bacılı’ya ödülü takdim edildi. Belediye Başkan Vekili Yusuf İzzettin Yayla tarafından Bacılı’ya ödülü verildi.

Yayla, yaptığı konuşmada, “Macar, Dağıstan ve İngiliz rakiplerini eleyerek finale kalıp finalde de ise eski dünya şampiyonu Hasan Koç’la eşleşen kardeşimiz, başarılı atışlarıyla dünya şampiyonluğu unvanını alarak hem şehrimizin hem de ülkemizin gurur kaynağı oldu. Bu vesileyle başarılarından ötürü Dünya Şampiyonumuz Osman Bacılı’yı yürekten tebrik ediyor ve başarılarının kat kat artmasını diliyorum” diye konuştu.

Yaklaşık 2 senedir yoğun bir tempoda hazırlandığını söyleyen Dünya Şampiyonu Osman Bacılı ise, “Başarılarıma katkı sağlayan, benden desteklerini esirgemeyen Akşehir Belediye Başkanımız Salih Akkaya’ya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Eyüp Yılmaz’a ve çok kıymetli Akşehir Nasreddin Hoca Atlı Okçuluk Spor Kulübü’ndeki arkadaşlarıma teşekkür etmeyi bir borç bilirim” dedi.

Yapılan konuşmalarının ardından Akşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf İzzettin Yayla, Dünya Şampiyonu Osman Bacılı’ya ödülünü takdim ederken, Şampiyon Sporcu Osman Bacılı’da okçuluk sporuna yaptığı katkılarından dolayı Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya verilmek üzere Başkan Vekili Yusuf İzzettin Yayla’ya bir plaket takdim etti.