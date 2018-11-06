Akşehir Belediyesinden, edep dışı Nasreddin Hoca Fıkra Kitabı için suç duyurusu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda yer alan ve Nasreddin Hoca'ya atfedilen bir fıkra kitabı ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Başkan Akkaya, Akşehir'deki Nasreddin Hoca ile ilgili dernek vakıf yöneticileri ile birlikte bir basın toplantısı yaparak açıklamalarda bulundu.

Toplantıda bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, duyarlı vatandaşların hatırlatmaları üzerine böyle bir çalışma başlattıklarını ancak kendisinin Nasreddin Hoca'nın bir torunu olması ve bu tür yayınlar yapanlara alet olmamak için bu edep dışı fıkrayı anlatmayacağını söyledi.

"Nasreddin Hoca kesinlikle bir fıkra yazarı değil"

Dünya Çocuk Edebiyatı Nasrettin Hoca'da Çocuklar isimli kitapta yer alan edep dışı fıkranın asla ve asla Nasreddin Hoca'ya mal edilemeyeceğinin altını çizen Başkan Akkaya, “Nasreddin Hocamız bildiğiniz gibi bir bilim adamı, İslam Alimi, bir bilge ve bir filozoftur. Böyle edep dışı fıkralarla hiçbir ilişkisi alakası olamaz. Nasreddin Hoca öncelikle bir fıkra yazarı değil. Toplumda gördüğü olaylara duyarlılık gösterirken, İnsanları doğru bir şekilde eğitmek, giden yanlışları düzeltmek adına pratik ve ince zekasıyla, esprili bir şekilde olaylara müdahalesiyle oluşan fıkraları vardır. Nasreddin Hoca bir özel zorlamayla kesinlikle bir fıkra yazarı değil. Bu kitapta da olduğu bir çok yerde Nasreddin Hocamıza ait olmayan edep dışı fıkralar Nasreddin Hocamıza atfediliyor. Hocamızın kendi fıkralarında bir incelik, latife, nükte ve sanat var. Onun kesinlikle böyle edep dışı fıkralarla alakası olması mümkün değil. Bu 60 sayfalık Nasreddin Hoca'da Çocuklar isimli kitap 2008 yılında yayımlanmış ve ulusal bir gazetenin eki olarak ücretsiz olarak çocuklara hediye edilmiş. Biz yayınevi ve gazetenin ismini de deklare etmek istemiyorum. Basın toplantısın ardından belediyemiz hukuk birimi avukatımız tarafından yayınevi ve gazete ile ilgili suç duyurunda bulunulacak” dedi.

"Birkaç fıkra hariç diğerleri tamamen uydurma"

Akşehir'de Nasreddin Hoca ile ilgili araştırma ve çalışma yapan derneklerle bir araya geldiklerini belirten Başkan Akkaya, bir metin hazırladıklarını ve savcılığa sunacaklarını belirtti. Bu kitapta 60 adet kadar fıkranın yer aldığını ancak bunlardan sadece birkaç tanesinin Nasreddin Hoca'ya uygun fıkralar olduğunu söyleyen Başkan Akkaya, “Bu kitaptaki birkaç fıkra hariç diğerleri tamamen uydurma ve bu uydurma fıkraların içinde de 6-7 tanesi de edep dışı. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Buna katılmıyoruz ve böyle bir şeye de bundan sonra müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Nasreddin Hoca ibaresini koruma altına aldık

Nasreddin Hoca ibaresi için 2017 yılının 11. ayında Türk Patent Enstitüsü Marka Koruma Daire Başkanlığı'na başvurduklarını belirten Başkan Akkaya, “2018 yılı Nisan ayında Türkiye Patent ve Marka Kurumu'ndan Nasreddin Hoca ibaresini koruma altına aldık. K 3292 numarasıyla artık Nasreddin Hoca ibaresi koruma altına alınmıştır. Akşehir Belediyesi olarak bundan sonra her türlü olayda bu koruma kararına izafeten gerekli başvuruları yapacağız” diye konuştu.

"Nasreddin Hoca halka mal olmuş, dünyaya mal olmuş evrenselleşmiş bir değerdir"

Nasreddin Hoca'nın bir komedyen olmadığına vurgu yapan Başkan Akkaya, “Hocamızın tabi ki bir mizah yönü var ama bu mizahı eğitim metodu olarak nükte ve latife şeklinde kullanmıştır. Bunu kullanırken de insanları güldürürken düşündürme özelliği var. Çünkü Hocamız insanları sadece rahatlatmak, eğlendirmek, güldürmekten uzak, toplumdaki yanlışlıkları düzeltmek adına bu ifadeleri kullanmış ve fıkra haline gelmiştir. 1996 yılında UNESCO tarafından Nasreddin Hoca yılı ilan edilmiştir. Çünkü Nasreddin Hoca halka mal olmuş, dünyaya mal olmuş evrenselleşmiş bir değerdir. Bu nedenle bu önemli değerimize torunları olarak bizler sahip çıkıyoruz” dedi.

"Biz Hocamıza her zaman sahip çıktık ve çıkmaya da devam ediyoruz"

60 yıldır Nasreddin Hoca için Uluslararası şenlikler yaptıklarının altını çizen Başkan Akkaya, bu şenliklerde sanatsal ve kültürel birçok etkinlikler yapıldığını söyledi. Nasreddin Hoca için 3 yıldır da Nasreddin Hoca Anma Günleri düzenlediklerini hatırlatan Başkan Akkaya, “Bu etkinliklerde biraz daha kültürel ve dini motifler ağırlıkta oluyor. Ayrıca bu etkinlikler kapsamında 81 ilimizi kapsayan Milli Eğitim Bakanlığımız işbirliği ile yaptığımız Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması yapıyoruz. Biz Hocamıza her zaman sahip çıktık ve çıkmaya da devam ediyoruz. Bu tür edep dışı şeylerden Hocamızı korumamız lazım. Akşehirliler olarak da Hocamızın o doğru olan fıkralarını öğrenip, Hocamızı farklı bir şekilde gösteren, edep dışı konulara sürükleyen kişilerin karşısında dik durmamız ve önüne geçmemiz lazım” şeklinde konuştu.

"Onun yol gösterici özelliklerinden istifade ettirmeyi amaçlıyoruz"

Nasreddin Hoca'nın fıkralarının yurt dışında dahi bir çok üniversitede ders konusu edinildiğini söyleyen Başkan Akkaya, “İnsanların ahlaklı olması, güzel bir insan olarak yetiştirilmesi ve değerler eğitimi verme noktasında Nasreddin Hocamızın fıkralarından faydalanılmıştır. Bizimde yaptığımız Fıkra Canlandırma Yarışması'ndaki esas amaçlarımızdan biride budur. Ülkemizde eğitim hayatına yeni başlamış çocuklarımızı bu yarışma vesilesiyle ahlaklı bir insan olarak yetiştirmek, Hocamızın fıkralarında işlediği değerler eğitiminden, onun yol gösterici özelliklerinden istifade ettirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

"Nasreddin Hoca'nın gerçek fıkralarının yer aldığı kitabı bastırdık"

Özellikle Akşehirli hemşehrilerinin Nasreddin Hoca ile ilgili fıkra duyduklarında dikkatli olmasını isteyen Başkan Akkaya, her duyulan ve anlatılan fıkranın Nasreddin Hoca'ya uygun olup olmadığını, onun kişiliğine yakışıp yakışmayacağını irdelemelerini ve uygun olmayanlar konusunda bunları anlatanları uyarmalarını istedi. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ve Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Atatürk Kültür Merkezi için hazırladıkları ve Nasreddin Hoca'ya ait olduğu tespit edilen 124 fıkranın yer aldığı kitabı Akşehir Belediyesi olarak tekrar bastırdıklarını hatırlatan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya “Nasreddin Hocamıza belki binlerce fıkra atfediliyor ama Hocamızın gerçek kişiliğine ve özelliklerine uygun 124 fıkrası olabileceği noktasında çalışmalar tamamlanmış. Bizde Akşehir Belediyesi olarak o kitabı bastırdık ve telif hakkını hocalarımızdan aldık. Bundan sonraki fıkra canlandırma yarışmalarımızda referans kaynağı o kitabımız olacaktır. Kitabımızın içindeki fıkralarda belediyemiz web sitesinde yayınlanacaktır” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın makam odasında gerçekleştirilen basın toplantısına; Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, Nasreddin Hoca Vakfı Başkanı Metin Koyuncu, Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Başkan Vekilli Ömer Terkenli, Nasreddin Hoca İlim Kültür Dayanışma ve Araştırma Derneği Başkanı İsmail Hakkı Koç Akşehir Müze Müdürü Sevcan Karapıçak, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile yerel ve ulusal medya temsilcileri katıldı.