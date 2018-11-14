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Akşehir Belediyesinden engelli vatandaşlar için bir hizmet daha

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden ücretsiz faydalanabilme imkanı getirdi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların Sağlıklı Yaşam Merkezi'nden ücretsiz faydalanabilme imkanı getirdi.


Akşehir Belediyesi engelli vatandaşların daha iyi yaşam koşulları sağlanması, onların topluma kazandırılması ve sosyal aktivitelere katılabilmesi amacıyla yapılan hizmet ve faaliyetlere bir yenisi daha eklendi. Engelli vatandaşlar için istedikleri yerlere ulaşımını yapan ‘Akşehir Belediyesi Engelsiz Taksi', Onların sosyal ve kültürel aktivitelere katılımını sağlayan ve el becerilerini geliştirecek kursların bulunduğu ‘Akşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi' ve engellilerin akülü araçlarını şarj edebileceği şarj istasyonları hizmetlerinin ardından Engelli vatandaşlara Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nden ücretsiz faydalanabilme imkanı getirildi. Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Perşembe günleri 15 kişiyi aşmayacak şekilde saat 15:00 ile 18.00 arasında isteyen engelli vatandaşlar yüzme havuzu, sauna ve hamam imkanlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Akşehir Belediyesi olarak engelli, engelsiz tüm hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve onların en iyi hizmetleri alabilmesi için çalışmalarımızı artarak sürdürmekteyiz. Huzurlu ve güvenli bir toplum olabilmemiz için, engelli vatandaşlarımızın da toplumumuzun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi gerektiğini düşünüyor ve bu konudaki hizmetlerimizi, projelerimizi sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki Devletimizin hedeflediği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine engelli engelsiz tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız hep birlikte ulaşacağız. Engelli kardeşlerimiz için hizmet ve proje üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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