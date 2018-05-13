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13 Mayıs 2018 13:06

Akşehir Belediyesinden ‘Engelliler Haftasında’ Çanakkale gezisi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından, kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale gezisine gönderme etkinlikleri kapsamında, ‘Engelliler Haftası’ münasebetiyle engelli vatandaşlar ile ilçe genelinde başarılı olan 8.

Akşehir Belediyesinden ‘Engelliler Haftasında’ Çanakkale gezisi

13 Mayıs 2018 13:06

sınıf öğrencilerini Çanakkale gezisine gönderdi.


Çanakkale’ye gönderilen grup için Akşehir Nasreddin Hoca Meydanında bir uğurlama töreni yapıldı. Çanakkale’ye uğurlanan gruba bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya “Çanakkale’de ecdadımız emsalsiz bir destan yazmış. Bugün burada böyle huzur içerisinde yaşayabiliyorsak onlara çok şeyler borçluyuz. Ecdadımızın bize bu vatanı nasıl güzel bir şekilde emanet ettiğini, bunun için neler feda etmiş olduklarını kendi gözlerinizle görebilmenizi temenni ediyorum. İnşallah Cenab-ı Mevla kazasız belasız ailenize dönmenizi nasip eylesin, hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.


Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk’te Akşehir Belediyesi’nin Çanakkale gezileri organizasyonunun çok önemli ve güzel bir etkinlik olduğuna dikkat çekerek, bu geziler sayesinde Çanakkale’de emsalsiz bir destan yazan atalarımızın vatan için ne fedakarlıklar yaptığını Akşehirli gençlerin ve öğrencilerin kendi gözleriyle daha da iyi kavrayabildiğini söyledi.


Konuşmaların ardından yapılan dua ile Çanakkale’ye gidecek olan otobüs kafilesi; törene katılan protokol ve vatandaşlar tarafında el sallanarak Çanakkale’ye uğurlandı. Uğurlama törenine, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile çok sayda vatandaş katıldı.




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