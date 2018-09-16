Akşehir Belediyesinden gaziler ve şehit ailelerine Çanakkale gezisi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ‘Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor' projesi kapsamında gaziler ve şehit aileleri için Çanakkale gezisi düzenledi.

Geziye katılacak gaziler ve şehit yakınları için Nasreddin Hoca Meydanında uğurlama töreni düzenlendi. Törende konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Çanakkale gezilerini önemsediklerine vurgu yaparak, “Bu Çanakkale gezilerimizi önemsiyoruz. ‘Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor' projemiz kapsamında tüm 11. sınıf öğrencilerimizi ve başarılı öğrencilerimizi Çanakkale'ye gönderiyoruz. Daha önceki yıllarda da şehit ailelerimizi ve gazilerimizi Çanakkale'ye göndermiştik. Bu vatanı bize emanet eden, tarihimize destan yazan, tarihimize bu zaferi kazıyan o şehitlerimizin ve gazilerimizin mücadele ettiği kutsal yerleri inşallah göreceksiniz. Bu vatan kolay kazanılmamış, bu vatanın kıymetini hep beraber bilelim. İnşallah kıyamete kadar milletimizi yaşatalım. Sizlere kazasız belasız gidip gelmeyi temenni ederek hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

Akşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı İsmail İnce de yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya kendileri için böyle bir gezi düzenlediği ve verdiği destekler için teşekkür etti. Konuşmaların ardından gaziler ve şehit aileleri Çanakkale'ye uğurlandı. Uğurlama törenine, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı İsmail İnce, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile vatandaşlar katıldı.