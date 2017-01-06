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06 Ocak 2017 18:00

Akşehir Belediyesi’nden halep’e yardım kampanyası

Akşehir Belediyesi’nden halep’e yardım kampanyası

06 Ocak 2017 18:00

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi personeli, Halep için düzenlenen yardım kampanyasına 3 bin TL yatırarak destek oldu.
Toplanan yardımı bankaya yatırmak için Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ve Akşehir Belediyesi Birim Müdürleri ile birlikte bankaya gelen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Halep’e yardım kampanyası için personelimizle birlikte 3 bin TL’yi gönüllü olarak topladık. Önceki günlerde Akşehir Nasreddin Hoca Vakfımızın önderliğinde düzenlenen kampanyaya Akşehir Belediyemiz ve Akşehir Ticaret ve Sanayi Odamızın desteğiyle bir hesap açılmıştı. Bu bir aylık kampanyaya katılarak bizde destekledik. O hesaba vatandaşlarımız da Halep’e göndermek üzere yardım yaptılar. Bizde Akşehir Belediyesi olarak bütün yöneticilerimiz, personelimiz, memurumuz, işçimizle beraber gönüllü olarak onların verdiği bağışları bankaya yatırdık. İnşallah Halep’teki kardeşlerimizin dertlerine derman oluruz. Çünkü biz burada soğuk kış günlerinde ağır kış şartlarında sıcacık evimizde çorbamız kaynarken orada onlar gerçekten zorluklar içerisindeler. Binaların, duvarların altında kalan ve yaşam mücadelesi veren çocuklarımız, yaşlılarımız, kadınlarımız çok zor günler geçirmektedirler. Onlar bizim kardeşimiz, dindaşımız, nasıl Çanakkale’deki şehitlerimizi yad ettiğimiz zaman Suriye’den Irak’tan çok soydaşımız orada bu memleketin istikbali için buluşmuşsa biz de bugün onların yanında olmamız gerekiyor ve tarih boyunca onlarda bizim yanımızda olmuştur” dedi.
Yardım kampanyasının önümüzdeki günlerde biteceğinin uyarısını da dile getiren Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Bu vesileyle kampanyamıza tekrar Akşehir halkımızı davet ediyorum, önümüzdeki günlerde bu süre tamamlanacaktır. Bu yardımları Halep’teki kardeşlerimize gıda ya da çeşitli ihtiyaç malzemelerine dönüştürerek inşallah onlara ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Dolayısıyla kampanya bitmeden yardım etmek isteyen Akşehirli hemşehrilerimizi de bu vesileyle tekrar davet edip hatırlatmak istiyorum. Ben tekrar bu kampanyanın hayırlı olmasını diler, Akşehir Belediyemizin çalışanlarına da bu duyarlılıkları için çok teşekkür ederim” diye konuştu.



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