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01 Mayıs 2018 14:15

Akşehir Belediyesinden kandil ikramı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Berat Kandili münasebetiyle ilçe merkezindeki büyük camilerin önünde vatandaşlara ballı süt ve Yasin-i Şerif kitapçığı dağıttı.

Akşehir Belediyesinden kandil ikramı

01 Mayıs 2018 14:15


Yatsı namazı öncesi ve sonrası dağıtılan ballı süt ve kitapçıklar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi olarak tüm kandil ve dini günlerde gelenek haline gelen ikramlarının devam ettiğine değinerek, "Tüm özel gün ve kandillerde olduğu gibi Mübarek Berat Kandilimizde de camilerimize gelip ibadetlerini yapan cemaatimize ballı süt ikram edelim istedik. Ayrıca yine hemşehrilerimize belediyemizce bastırılan Yasin-i Şerif kitapçığımızı da armağan ettik. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin mübarek Ramazan-ı Şerifini şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu.




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