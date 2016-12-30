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30 Aralık 2016 16:09

Akşehir Belediyesi’nden kar temizleme seferberliği

Akşehir Belediyesi’nden kar temizleme seferberliği

30 Aralık 2016 16:09

Konya Akşehir ilçesinde son 56 yılın en yoğun kar yağışının ardından başlayan kar temizleme çalışmaları, Akşehir Belediyesi ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri ve KOSKİ ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor.
Ekipler; kar temizleme çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokakları iş makineleri yardımıyla temizlerken, tuzlama ve kumlama çalışmaları da yapıyor. İlçe merkezinin dış mahallelerle olan bağlantı yollarının ulaşıma açık tutulması içinde seferber olan ekipler, bu yollarda da kar küreme çalışmaları yaparak, ihtiyaç duyulan yerlerde de tuzlama ve kumlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca belediye ekiplerince yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları yapılıyor.
“Ekiplerimiz 24 saat görevlerinin başında”
Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki kar mücadele ekipleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri ve KOSKİ ekipleri ve kiralanan iş makineleri ile çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Başkan Akkaya, “Şehrimize uzun süredir beklediğimiz kar yağışı ve bereket geldi. Meteoroloji Müdürlüğümüzden aldığımız verilere göre, 1960 yılından bu yana şu andaki yağış miktarı son 56 yılın en yoğun kar yağışıdır. Şehrimizde Pazartesi gününden bu yana yağan kar kalınlığı 66 santimetreye ulaşırken yine Pazartesi gününden bu yana metrekareye de 63,4 kilogram kar yağışı gerçekleşmiştir. Çiftçilerimiz ve tüm hemşehrilerimiz bu kar yağışını bekliyordu. Cenab-ı Allah beklenen kar yağışını vererek şehrimizi adı gibi aklara bürüdü. Tüm ekiplerimizle 21 merkez mahallemiz ile Büyükşehir Yasasıyla mahallemiz haline halen 11 belde ve 23 köy olmak üzere toplam 55 mahallemizdeki yaklaşık 1077 sokak ve cadde de; 24 saat boyunca kar temizliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Bazı bölgelerde zaman zaman şikayet aldıklarını belirten Başkan Akkaya, “Kar yağışının kesilmemesi nedeniyle öncelikle ana arterlerin açık kalması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz her bölgeye ulaşıp çalışmalarını yapıyorlar. Bu konuda hemşehrilerimizden biraz hoşgörü bekliyoruz” dedi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye ekiplerinin Akşehir’deki kar yağışı ve buzlanmaya karşı tüm ekipmanlarıyla 24 saat görevinin başında olduğunu belirterek, bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbir ve önlemlerin alındığını da bildirdi.



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