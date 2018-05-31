Akşehir Belediyesinden Kardeşlik İftarı

Akşehir Belediyesi tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı’nın aldığı bir kararla Ramazan ayının 15’inde kabul edilen “Dünya Yetimler Günü” sebebiyle “kardeşlik iftarı” programı düzenlendi.

Akşehir Belediyesi Kapalı Gazi Pazarı alanında düzenlenen ve ilçede yaşayan yetim ve öksüz çocuklar ve ailelerinin davet edildiği kardeşlik iftarına İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu katıldı. İftar yemeği öncesi alandaki masaları eşi Ayşegül Akkaya ile birlikte tek tek ziyaret eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, çocuklarla sohbet edip, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ederek hayırlı iftarlar diledi.

İftar Yemeği öncesi Akşehir Belediyesi Fasıl Gurubu tarafından Tasavvuf Musikisi ve ilahilerden oluşan kısa bir dinleti sunuldu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Başkan Akkaya, “Allah oruçlarımızı kabul eylesin ve bizleri Ramazan Bayramı’na eriştirsin. Bu mübarek Ramazan günlerini; gönüllerimize huzura, kalplerimize merhamete, sofralarımıza berekete vesile etsin inşallah” diyerek iftar davetine katılan herkese teşekkür etti.

Okunan ezan ile oruçlar açılıp hep birlikte iftar yapıldı. Dua edilmesinin ardından Akşehir belediyesi tarafından hazırlatılan Ramazan eğlencesi programı iftara katılan çocuklar ve davetlilerle buluştu. Programda karagöz Hacivat, Kavuklu ile Pişekar, Tuzsuz Deli Bekir gibi ortaoyunlarının yanı sıra çocuklar için sandalye kapma yarışması ve dans gösterileri yapıldı. Programda dondurma, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.