Akşehir Belediyesinden namaza giden 1120 çocuğa bisiklet

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve büyük beğeni toplayan "Sabahın Seherinde Haydi Çocuklar Camiye" projesinde 40 gün boyunca sabahları camiye gelerek namaz kılan çocuklara bisikletleri törenle verildi.

Akşehir Belediyesi tarafından çocuklara camiyi sevdirmek ve namaz kılmaya teşvik etmek amacıyla İlçe Müftülüğünün de katkılarıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Sabahın Seherinde Haydi Çocuklar Camiye" projesine katılan ve 40 gün boyunca sabah namazına devam eden çocuklara bisikletleri düzenlenen törenle verildi. Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenen törene Tuzlukçu Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Mehmet İlidi, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Garnizon Komutanı Tolga Yuvalı, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, bisiklet almaya hak kazanan çocuklar, velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşma yapan Tuzlukçu Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Mehmet İlidi, projenin önemine dikkat çekerek, “Bu kampanya geçtiğimiz yıl Akşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi tarafından başlatılmış güzel bir proje. Bu kampanya kapsamında çocuklarımız 40 gün boyunca sabah namazına gidiyorlar ve devamı sağlayıp namaz alışkanlığını kazandıkları için belediyelerimiz tarafından bisiklet armağanı ile ödüllendiriliyorlar. Umarım bu alışkanlık sadece 40 günle sınırlı kalmaz, çocuklarımız sürekli sabah namazlarını ve diğer namazlarını eda ederler” diye konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, projenin başarılı olduğunu belirterek camilerde ibadet yapmanın önemini vurguladı. Başkan Akkaya, “Biz Akşehir Belediyesi olarak inşallah çok önemsediğimiz ve ilçe müftülüğümüzle berber çok güzel bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bu projemizi Allah'ın izniyle her yıl devam ettirmeyi hedefliyoruz. Biraz zahmetli, biraz belki maddi külfetli ama çok çok fazla bu projemizin manevi bir değeri var. İstikbalimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı, gençlerimizi iyi bir şekilde yetiştirmeyi çok önemli buluyoruz. Bu önemden hareketle gençlerimiz ve çocuklarımız için bir çok proje ve hizmetler yapıyoruz. Gençlerimizi her yıl ‘Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor' ismiyle Çanakkale gezisine gönderiyoruz. Orada gençlerimiz bu vatanı bize emanet eden şühedamızın nasıl bir mücadele verdiğini o destanın kolay yazılmadığını kendi gözleriyle görüp daha iyi anlıyorlar. Yine eğitim alanında kırtasiye yardımlarından, konferanslardan kitap okuma kampanyalarına kadar bir çok projeyi ve hizmeti çocuklarımıza gençlerimize sunuyoruz. Bütün bunların amacı gençlerimizi ve çocuklarımızı donanımlı yetiştirmek, bu millete ve bu vatana daha çok sahip çıkmasını sağlayabilmek” şeklinde konuştu.

İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş ise, projenin beklenenden daha büyük ilgi gördüğünü söyledi. Konuşmaların ardından ilk olarak üniversite sınavında Türkiye genelinde ilk 3 bine giren 7 öğrenciye Akşehir Belediyesi tarafından derecelerine göre laptop, tablet ve altın verildi. Daha sonra 40 gün boyunca sabah namazına ve yaz kuran kurslarına katılan çocuklara bisiklet hediyeleri protokol tarafından dağıtıldı. İlk etapta 520 çocuğa bisiklet dağıtıldığı geriye kalan 600 çocuğun bisikletinin de önümüzdeki günlerde dağıtılacağı öğrenildi. Ayrıca camilerinde kampanyaya en fazla katılımı sağlayan 3 din görevlisine de Akşehir Belediyesi tarafından bisiklet armağan edildi.