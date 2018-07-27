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27 Temmuz 2018 15:56

Akşehir Belediyesi’nden örnek proje

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi bayatlayan ekmeklerin çöpe gitmesini önlemek ve bu ekmeklerin sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılması amacıyla şehrin çeşitli yerlerine Bayat Ekmek Toplama Kutuları yerleştirdi.

Akşehir Belediyesi’nden örnek proje

27 Temmuz 2018 15:56


Çevre temizliğine olan hassasiyetiyle vatandaşın taktirini toplayan Akşehir Belediyesi “Bayat Ekmek Toplama Kutusu” projesiyle de bir ilke daha imza attı. Bu bünyede Akşehir Belediyesi özellikle ekmek israfı konusunda halkı bilinçlendirerek bu alanda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “TÜİK verilerine göre ülkemizde kişi başı ekmek israfı günlük 20 gramı bulmaktadır. Bu yıllık bazda değerlendirildiğinde 1.5 milyar TL civarında bir kaynak israfı ortaya çıkmaktadır. Günde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığını üzülerek dile getiriyoruz. Evlerimizde bayatlayan ekmekleri ne yazık ki çöpe atarak hem ekmek israfı yapıyoruz hem de bu ekmeklerin kullanılma yolunu kapatıyoruz. Biz bu duruma Akşehir Belediyesi olarak “Dur” demek için harekete geçtik. Akşehir Belediyesi olarak bu konuya dikkat çekerek çöpe atılmak istenen bayat ekmekleri Sokak Hayvanları için oluşturduğumuz besleme noktalarına kazandırma çalışmasını başlattık. Şehrimizde ekmek israfının önüne geçmek ve bayatlayan ekmeklerin evsel atıklarla birlikte çöpe gitmesini önlemek amacıyla 20 ayrı pilot noktaya yerleştirilen bayat ekmek toplama kutularını, talep doğrultusunda artırmayı amaçlamaktayız. Bayat Ekmek Kutularıyla israfın önlenmesi konusunda sosyal sorumluluk oluşturulmasını arzuluyoruz. Amacımız tamamen israfın önüne geçmek ve dinimizde uygun görmediği tasnif etmediği şekilde ekmeklerin çöpe atılmasını önlemektir. Aynı zamanda Besicilik yapan vatandaşlarımız da bu noktada bayat ekmekleri toplayarak besin kaynağı olarak bir yem niteliği olarak kullanılmasını da sağlamayı hedefliyoruz. Bayat Ekmek Toplama Kutu’larının da üstünde yazdığımız gibi ’Ekmeğimiz Nimetimizdir israf etmeyelim’ diyerek vatandaşlarımızı bu sosyal sorumluluğa davet ediyoruz” dedi.




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