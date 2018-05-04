Akşehir Belediyesinden Şehit Ümmet Ufacık için Mevlid-i Şerif

Şehit Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ümmet Ufacık ve tüm şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okutulmasının ardından Akşehir Belediyesi tarafından katılımcılara yemek ikramı yapılarak Mevlid şekeri dağıtıldı.

Şehidin Yeni Mahalle’deki baba evinde okutulan Mevlid-i Şerife, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, İlçe Garnizon Komutanı İkmal Albay Orkun Turaçlı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bazı kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.