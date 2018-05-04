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04 Mayıs 2018 17:30

Akşehir Belediyesinden Şehit Ümmet Ufacık için Mevlid-i Şerif

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Akşehir Müftülüğü tarafından, Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülmekte olan operasyon esnasında terör örgütü tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Akşehir Belediyesinden Şehit Ümmet Ufacık için Mevlid-i Şerif

04 Mayıs 2018 17:30


Şehit Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ümmet Ufacık ve tüm şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okutulmasının ardından Akşehir Belediyesi tarafından katılımcılara yemek ikramı yapılarak Mevlid şekeri dağıtıldı.


Şehidin Yeni Mahalle’deki baba evinde okutulan Mevlid-i Şerife, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, İlçe Garnizon Komutanı İkmal Albay Orkun Turaçlı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bazı kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.




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