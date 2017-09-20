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20 Eylül 2017 13:01

Akşehir Belediyesinden sokak hayvanları için su ve mama kapları

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, sokaklarda yaşam mücadelesi veren kedi köpek ve kuş gibi sokak hayvanlarının beslenmesi ve su içebilmesi amacıyla şehrin çeşitli noktalarına su ve mama kapları yerleştirdi.

Akşehir Belediyesinden sokak hayvanları için su ve mama kapları

20 Eylül 2017 13:01


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Her canlı gibi, sokakta yaşayan hayvanlarında yaşam hakkı var. Sokak hayvanlarının, özellikle yaz aylarındaki sıcak havalarda beslenme ve su sıkıntısı yaşadığını hepimiz biliyoruz. Şehrimizin çeşitli noktalarına konuşlandırdığımız bu mama ve su kapları sayesinde bu hayvanlarımız ihtiyacı olan suya ve mamaya ulaşabilecekler. Kaplarımıza yapılan bağlantı ile eksildikçe otomatik olarak su dolarken belirli zaman aralıklarında da kuru mama bırakılacak. Dileyen vatandaşlarımızda bu mama kaplarına kuru mama bırakarak hayvanların beslenmesine katkı sağlayabilirler” diye konuştu.


Akşehir Belediyesi tarafından şehrin giriş ve çıkışlarındaki beslenme noktalarına ilaveten yapılan mama ve su kapları İmaret Cami önü, Nasreddin Hoca Stadyumu girişi, Yunus Emre Cami yanındaki park, Sanayi Bulvarı üzerindeki Sanayi Parkı ve Stadyum Parkı’ndaki yeşil alanlara konuşlandırıldı. Önümüzdeki günlerde mama ve su kaplarının şehrin diğer noktalarına da koyulacağı bildirildi.




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