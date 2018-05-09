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09 Mayıs 2018 18:11

Akşehir Belediyesinden Yunak ve Çeltik’e mobil taziye evi

Konya’nın Akşehir ilçe Belediyesi cenaze evlerine taziyeye gelen vatandaşların oturabildiği ve ikramlarda bulunulabildiği mobil taziye evlerinden birer tane yaptırarak Yunak ve Çeltik Belediyelerine hediye etti.

Akşehir Belediyesinden Yunak ve Çeltik’e mobil taziye evi

09 Mayıs 2018 18:11


Mobil taziye evlerinden birer tane yaptırarak kardeş ilçe olan Yunak ve Çeltik Belediyelerine hediye ettiklerini söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya “Akşehir Belediyesi olarak 4 yıldır bu taziye evlerini kullanıyoruz. Akşehir halkımız bu hizmetten çok memnuniyet duydu. Cenazesi olan vatandaşlarımız evleri yetmeyince bayan misafirlerini evde ağırlıyorlar, erkekleri ise cenaze evinin önündeki bu mobil taziye evlerinde ağırlıyorlar. Bu taziye evlerinin içinde lavabo, çay seti bulunurken yemek ikramı ve çay ikramı yapılabiliyor. Şehrimizde güzel tepkilerin oluşmasıyla biz de komşu belediyelerimiz olan Yunak ve Çeltik belediyelerimize belediye meclisimizin kararıyla yaptırıp hediye edelim istedik” dedi.


Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan da Akşehir Belediyesine bu mobil taziye aracı hediyesi için teşekkür etti. Başkan Akkaya ve Başkan Demirhan daha sonra mobil taziye evinin içini inceleyerek mobil taziye evi devir teslim tutanağını imzaladı. Mobil taziye evlerinde içerisinde masalar ve oturma alanları bulunuyor. Mobil taziye evindeki çay seti, çay, şeker ve bardaklar belediye tarafından karşılanıyor. Soğuk günlerde mobil taziye evi için ısınmayı sağlayacak elektrikli ısıtıcılarda yine belediye tarafından karşılanıyor.




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