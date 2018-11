Akşehir Belediyesinin yaşlılara evde temizlik hizmeti sürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan “Evde Temizlik Hizmeti” projesi kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

Son olarak İstasyon Mahallesi Hikmet Sokak'taki evinde tek başına yaşayan 82 yaşındaki Ömer Ertürk'te, Akşehir Belediyesinin evde temizlik hizmetinden yararlandı. Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan bayan elemanlar tarafından evi dip bucak temizlenen yaşlı adam bu hizmet için Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

İstasyon Mahallesi Muhtarı Fevzi Onat da Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın güzel hizmetlerinin devam ettiğini belirterek, özellikle yaşlıların bu tür ev temizliği noktasında yaptığı hizmetler için kendisine teşekkür etti.

Akşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan temizlik ekibi, belirli periyotlarla gittikleri evlerde başta ev içi temizlik olmak üzere, halı yıkama, cam silme, toz alma, mutfak temizliği gibi detaylı ev temizliği yapıyor. Yapılan temizlik ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatları kolaylaştırılıyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediyeciliğin sadece yol, kaldırım yapmaktan ibaret olmadığına vurgu yaparak, “Sosyal belediyecilik çalışmalarımız kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın ev temizliğini, saç tıraşlarını ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılama noktasındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye; insanın doğumundan ölümüne kadar her noktada hizmet veren bir kurumdur. Değerli hemşehrilerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Dinimiz, örf ve adetlerimiz yaşlı insanlara sahip çıkmayı, yardıma ihtiyaç duyan kişilerin elinden tutarak onları muhtaçlıktan kurtarmayı emreder. Toplumsal yaşamımızın vazgeçilmez kuralı da budur. Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlarımızın en büyük taleplerinden birisi de temiz bir evde ve sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirmekti. Bu hizmeti başlattık ve verilen hizmet sonrasında bu insanlarımızın hayır duasını almanın her şeye bedel olduğunu düşünüyorum. Akşehir Belediyesi olarak her türlü çalışmamızda olduğu gibi sosyal belediyecilik konusunda da farklı ve güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.